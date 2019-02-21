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في دار زايد التسامح وعلى مسرح «شاطئ الراحة»؛ التقى أربعةٌ من فرسان «أمير الشعراء»، معلنين بدء منافسة شعرية جديدة فيما بينهم، ممثلين أربع دول، وهم أماني الزعيبي من تونس، شيخة المطيري من الإمارات، علي حسن الحربي من البحرين، ومبارك سيد أحمد من مصر.

وقبل أن تبدأ المنافسة بين الشعراء الأربعة؛ تمّ الإعلان عن اسمي الشاعرين اللذين تأهلا إلى المرحلة الثانية عن الحلقة الثانية، وذلك بعد جمع درجات لجنة التحكيم التي حصلا عليها مع درجات تصويت الجمهور، فحصل الشاعر الأردني هاني عبدالجواد على 63 درجة، فيما حصل الشاعر المالي عبدالمنعم حسن محمد على 62 درجة، لينضما بذلك إلى زميلتيهما الشاعرة ابتهال تريتر التي سبق لها وتأهلت بدرجات اللجنة، ولتغادر خلود بناصر المسابقة وهي التي قدمت نصاً متميزاً.

كانت الأمسية مفعمة بالحماس كسابقتيها، وشهدها كل من عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والشاعر حبيب الصايغ رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، إلى جانبهم عدد من الشعراء والنقاد وجمهور الشعر الذي ملأ مدرّجات المسرح.

وخلال الأمسية أطلت الفنانة الأردنية زين عوض، وغنت قصيدة الشاعر نزار قباني (اغضب)، وعزفتها على البيانو بمصاحبة فرقتها الموسيقية. والقصيدة من ألحان الموسيقار حلمي بكر، و سبق للفنانة أصالة نصري غناءها.

من جانبها قدمت لجين عمران أعضاء لجنة تحكيم «أمير الشعراء»، د. صلاح فضل، ود. عبدالملك مرتاض، ود. علي بن تميم، الذين قدموا نقداً وافياً عن قصائد شعراء الحلقة، ومنحوا الشاعر المصري مبارك سيد أحمد 44 درجة، ما يعني انتقاله إلى المرحلة الثانية من المسابقة، فيما منح أعضاء اللجنة كلاً من الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري والشاعرة التونسية أماني الزعيبي 43 درجة، أما الشاعر البحريني علي حسن فحصل على 39 درجة. وبناء على تلك النتائج؛ سيكون أمام الثلاثي أسبوعاً من انتظار نتائج تصويت الجمهور، لتُجمع مع درجات لجنة التحكيم، ومن ثم يتمّ الإعلان عن اسمي المتأهلين أو المتأهلتين بداية الحلقة القادمة.

كما استضاف البرنامج نجمين من نجوم برنامجي «أمير الشعراء» و«شاعر المليون»، وهما الشاعر العراقي هزبر محمود والشاعر الكويتي ماجد لفى الديحاني. فقدّما قصيدتين عنوانهما التسامح. الحلقة التي نقلتها قناتا الإمارات وبينونة على الهواء مباشرة كما هي العادة؛ بدأت مع الشاعرة آمال الزعيبي التي ألقت قصيدتها «تراتيل الضوء» فخطفت إعجاب النّقاد.

وتحت عنوان «حصار» ألقت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري قصيدتها المملوءة بروح إنسانية مفعمة بحب الطفولة، والمسكونة بالدفاع عن الطفولة كما رآها د. علي بن تميم.

الوقفة الثالثة مع شعراء الأمسية كانت مع الشاعر علي حسن الحربي الذي ألقى «إلى فتى النسيان»الذي أعجب د. عبدالملك مرتاض، فوصفه بأنه نص جميل.

ختام الأمسية كانت مع الشاعر مبارك سيد أحمد، فألقى قصيدته «مختصر العبارة» التي قادته إلى الحصول على أعلى درجات أعضاء لجنة التحكيم، خاصة وأن د. عبدالملك مرتاض وصف الشعرية فيها بأنها طامية، تذكّر بفحول قصيدة التفعيلة الكبار.

واختتمت الحلقة بالحماس الذي بدأت به، على أمل اللقاء للإعلان عن اسمي الشاعرين المتأهلين بعد تصويت الجمهور، وللتعرّف على أربعة شعراء جدد سيتنافسون أمام أعضاء لجنة التحكيم وهم: أحمد محمد عسيري من السعودية، وعبدالسلام حاج من سوريا، وهبة الفقي من مصر، ويارا حجاوي من الأردن.

