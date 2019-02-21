علم ومعرفة

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفرعي الثقافة العربية في اللغات الأخرى والنشر والتقنيات الثقافية في دورتها الثالثة عشرة، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على ثلاثة أعمال من أصل 88 عملاً تضمنتها القائمة الطويلة، وأربعة دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وتضم القائمة القصيرة لفرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى دراستين باللغة الإنكليزية ودراسة باللغة الفرنسية : «أوروبا والجغرافيّون العرب في القرون الوسطى» للباحث جان شارل دوسين من فرنسا، الصادرة عن منشورات المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، 2018، و«ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصيّة» للأكاديمي ريتشارد فان لووين من هولندا، الصادرة عن دار بريل للنشر، 2018، وكتاب «الانكشاف في الموروث السردي العربي» للباحث البريطاني فيليب كينيدي، والصادر عن دار نشر جامعة ادنبره، 2016.

أمّا عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، فتضم القائمة القصيرة كلاّ من دار المشرق لبنان، والمركز العربيّ للأدب الجغرافيّ - ارتياد الآفاق دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنشورات الجمل لبنان، والمؤسّسة العربية للدراسات والنشر لبنان.

يذكر أنّ فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى استقبل 64 مشاركة هذا العام، بينما استقبل فرع النشر والتقنيات الثقافية هذا العام 24 مشاركة.

