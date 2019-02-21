علم ومعرفة

صدرت حديثاً مجموعة شعرية جديدة للشاعر والإعلامي اللبناني محمد غبريس بعنوان «نبي الكادحين وصوت مئذنة أصيل يا أبي» عن دار الأدهم في القاهرة وهي المجموعة الخامسة للشاعر حيث وقعها أخيرًا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي.

تتضمن المجموعة ثلاث عشرة قصيدة تنوعت بين شعر التفعيلة والعمودي وهي: نبي الكادحين، من نور رؤاك، مازلت تطلع لي، رفيق الحقول، وحدك المبتل بي، بلا مثيل، نبع رضا، ويح ما تهب، حكاية جرح، الهاوية، جمر الشكوك، وحي الثبات، حورية الوهم.

يحتفي الشاعر بالأب في ذكرى رحيله والعلاقة المتميزة التي كانت تجمعهما والقائمة على التضحية والعطاء والدعم والمحبة والوفاء، وهي شهادة وفاء في حق رجل يمارس الأبوة من منطلق إنساني وليس السلطة، وبرحيله يخسر الشاعر سنداً قوياً للحياة والقصيدة والمستقبل، ويرى في الذكريات شعلة متوهجة لمواصلة الدرب والاقتداء بالنهج الذي رسمه في مواجهة الأيام بالمزيد من الصبر والأمل والحب.

في كل قصيدة حكاية معبأة بالحنين والشوق والإباء والكرامة منها ما يبحر في أعماق الطفولة، ومنها ما يهيم في حقول التجربة، ومنها أيضاً ما يعانق فضاء الوطن، إنها تجربة شعرية تمتد من البواكير الأولى وصولاً إلى منابت الذكرى، وهي مكملة ومتواصلة في الحفر والارتقاء بالإنسان والإنسانية.

ويستعين غبريس في إهدائه للمجموعة بمقولة للروائي واسيني الأعرج «إن الأب مثل الروح، عندما تخرج يتهاوى الجسد» حيث يعبر الشاعر عن هذا الفقد، مؤكداً أن بعد رحيله لا ضفاف لجدول الفرح النقي ولا ظل للشجر المعبأ بالحنين، ومن دونه لن يشدو المدى أو أن يفوح عطر في زوايا العمر، أو أن ترقى الحياة إلى مقام دموعه الحرى، ولكنه لا يزال يروي من حنايا القلب عمراً ويضيء الغد من نور رؤاه.

كما تتضمن المجموعة قصائد ذاتية ووطنية، يجيب بعضها على أسئلة الواقع برؤية جديدة وإنسانية، ويلاحق بعضها الآخر تلك الأحلام الهاربة من ألم الماضي الثقيل، محتفياً بالأمل كجسر عبور من المأساة الراهنة والثابتة إلى مستقبل متحول ومتغير خال من الموروثات والجراحات التاريخية.

من أجواء المجموعة:

«لا شيء يبعثُ في البلاد على رضا

لا فرق بين القاتل المقتولِ

أو بين القتيلْ

والحلمُ ضاعَ على رصيف القهرِ

مخذولاً

وليس لنا

سوى النجوى بديلْ

لم يجدِ نفعاً ما مضى من ذكرياتٍ

لم يعدْ لي من طريق الأمنياتِ

سوى الرحيلْ

لكنّما الطغيان في أوطاننا إرث ثقيلٌ يا أبي

لا تتعب الأحزانُ

أو يأبى الردى أن يستقيلْ

كيف السبيلُ إلى الخلاصِ

فمذْ رحلتَ

بغيرِ قولٍ أو وداعٍ

ضاقَ بي نبضُ الفؤادِ

فلا سبيلْ»

وسبق للشاعر أن أصدر دواوين: «معشوقتي في رحيل دائم» 1999، «أحدق في عتمتها» دار كنعان بدمشق عام 2015، «جرار الضوء»- أكاديمية الشعر بأبوظبي عام 2013، «نبض الأقحوان» - دار الحوار بدمشق عام 2010.

