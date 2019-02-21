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القدس المحتلة- الوكالات: اتهم مسؤول فلسطيني إسرائيل امس بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى في شرق القدس زمانيا أو مكانيا أو هدمه وإزالته من الوجود. وحذر وزير شؤون القدس في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية عدنان الحسيني خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، من واقع بالغ الخطورة في المسجد الأقصى «بسبب انتهاكات إسرائيل» ضده. وقال الحسيني إن «ممارسات إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة هي التخطيط لترتيبات واستراتيجية إسرائيلية للوصول للأقصى إما مشاركة فيه أو إزالته». وأضاف أن «إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والتشديدات في محيطه والطرق المؤدية إليه تدل على مساعي الاحتلال للسيطرة على الأقصى زمانيا ومكانيا».

وشهد المسجد الأقصى اليومين الماضيين توترا مع تصاعد دخول جماعات يهودية إلى باحاته وقرار الشرطة الإسرائيلية وضع سلاسل على «باب الرحمة» المؤدي إلى المسجد والمغلق منذ عام 2003 وهو ما قوبل باعتراض فلسطيني. وأكد الحسيني إن باب الرحمة «جزءٌ أساسي من مكونات المسجد الأقصى ويقع في الثلث الشمالي وهناك حصار على المنطقة وحضور كبير للمستوطنين ويقيمون شعائر دينية وهذا مرفوض».

واقتحمت القوات الإسرائيلية بالقوة، ليل الثلاثاء المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 مصليا فلسطينيا فضلا عن اعتقال 15 آخرين وهاجمت عناصر الوحدات الخاصة المصلين داخل المسجد واعتدت عليهم بالضرب، بعد أن اقتحمت الأقصى من باب المغاربة، وشرعت بإغلاق جميع أبواب المسجد وقالت مصادر فلسطينية إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا 15 شابا، جرى التعرف على هويات 9 منهم.

من جهة ثانية أصيب 10 فلسطينيين امس برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحام مئات المستوطنين «مقام يوسف» شرق نابلس بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر أمنية قولها إن عدة عربات جيب عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحافي ونقلا لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج. وأشارت إلى إسعاف ثمانية آخرين إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع.

على صعيد متصل قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يستلم أموال المقاصة التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2% في حال خصمت منها أي مبالغ.

وأضاف في تصريحات بثتها أمس الإذاعة الرسمية «صوت فلسطين» خلال لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي وأعضاء في مجموعة «جي ستريت» في رام الله «نرفض استلام كل المقاصة. لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم».

وتابع قائلا «إضافة إلى ذلك أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لاشتكي (اسرائيل) لعل العالم يسمعني. وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة إلى أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

