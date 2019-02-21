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القدس- الوكالات: شهد سجن «النقب» الإسرائيلي توترا واستنفارا في صفوف معتقليه وأسراه بعد محاولة المعتقل الفلسطيني إبراهيم النتشة إحراق نفسه. وقال نادي الأسير في بيان إن «حالة من الاستنفار تسود قسم الخيام في معتقل النقب الصحراوي، ومن الواضح أن الإدارة تستعد لأي مواجهة قد يفرضها الأسرى بعدما أعلنوا عن إغلاق الأقسام وذلك بعد إصابة الأسير إبراهيم النتشة بحروق طفيفة». وأضاف نادي الأسير أن النتشة من سكان القدس ومحكوم لمدة 11 عاما وقام بمواجهة إدارة المعتقل بمحاولة إحراق نفسه، وذلك ردا على إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى، وقد أصيب بحروق طفيفة، وتلقى العلاج. ولفت البيان إلى أن إدارة المعتقل بدأت منذ أربعة أيام بنصب أجهزة تشويش في محيط القسم الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى والإدارة.

