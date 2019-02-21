عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية امس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ألغى زيارة كانت مقررة اليوم إلى العاصمة الروسية، موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية 13» ألغى نتانياهو زيارته إلى موسكو من أجل التركيز على العمل لتوحيد الأحزاب اليمينية المتشددة».

كما قال مسؤول إسرائيلي، للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت» تأجل الاجتماع الذي المقرر عقده الخميس بين رئيس الوزراء والرئيس بوتين لبضعة أيام كما تم الاتفاق عليه بين الجانبين». وكان من المقرر أن يبحث نتنياهو مع الرئيس الروسي التطورات في سورية.

وسبق لقناة التلفزة الإسرائيلية 13، أن أشارت إلى أن نتانياهو يسعى لتوحيد الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتشددة، ضمن حزب واحد لخوض الانتخابات الإسرائيلية العامة في التاسع من إبريل المقبل.

