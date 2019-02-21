عربيات ودوليات

تتجه أنظار العالم صوب مدينة شرم الشيخ المصرية يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث تعقد أول قمة عربية- أوروبية.

وأعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، عمرو رمضان، أن أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية سيشاركون في القمة، وقال إن «المشاركة الأوروبية ستكون على أعلى مستوى.

وقال رمضان إن القمة تعقد تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار» وتركز على أهم التحديات التي تواجه الجانبين العربي والأوروبي وكيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، كما ستناقش القمة أيضا، موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفق اللاجئين إلى داخل أوروبا.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي أن القمة ستتناول العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها مناقشة القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات سورية وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل: مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.

واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إيفان سوركوش، أن تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، من شأنه أن يسهم في زيادة الاستقرار والازدهار في المنطقتين الأوروبية والعربية.

وأضاف أن المناقشات من المتوقع أن تركز على 3 موضوعات رئيسية، أولها التعاون الأوروبي العربي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتنمية الاجتماعية والتكنولوجية، أما الموضوع الثاني فيتعلق بالتحديات العالمية مثل التعددية، والنظام القائم على القانون، وتغير المناخ، وأجندة 2030 للتنمية، والهجرة، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبها، أكدت لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، على أهمية القمة وقالت إنها القمة الأولى من نوعها وتعد فرصة جيدة للحوار السياسي بينهما والتعاون من أجل دعم المصالح المشتركة ومواجهة التحديات العالمية»، وشددت علي أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في مجالات التجارة والدفاع عن النظام الدولي وتعزيز التنمية المستدامة.

