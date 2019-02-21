عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية الى الجمعية الفدرالية، امس الولايات المتحدة للتخلي عن وهم تحقيق اي تفوق في الجانب العسكري على حساب روسيا. وحذر الولايات المتحدة امس من مغبة تهديد بلاده داعيا اياها الى التفكير مليا بقدرات روسيا العسكرية. وقال بوتين في خطابه السنوي «انصح واشنطن بالتفكير مليا بقدراتنا العسكرية وحساب مدى وسرعة منظوماتنا الصاروخية قبل اتخاذ اي قرارات من شانها ان تهدد روسيا». واكد ان روسيا ستظل دولة ذات سيادة ولن تتخلى عن هذه السيادة موضحا في الوقت نفسه ان روسيا لاتسعى للمجابهة مع الولايات المتحدة التي تواصل سياستها غير الودية اعتقادا من مسؤوليها انهم «امة متميزة عن الاخرين». وقال بوتين ان صواريخ روسيا ستصل الى الولايات المتحدة وليس فقط المناطق التي توجد فيها صواريخها. وأضاف بوتين قائلا ان «سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا غير ودية». وأعلن الرئيس الروسي ان نشر الولايات المتحدة للصواريخ في اوروبا يهدد امن روسيا والعالم بأكمله. وأشار بوتين انه في حال نشرت واشنطن صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى في اوروبا، فان هذا سيؤدي الى تفاقم الوضع في مجال الأمن الدولي بشكل كبير ويخلق تهديدات خطيرة لروسيا.

وقال بوتين «زمن وصول بعض هذه الصواريخ الى موسكو يمكن ان يستغرق 10-12 دقيقة فقط، هذا تهديد خطير لنا». وأضاف «في هذه الحالة، سنضطر الى اتخاذ اجراءات مماثلة». واعرب الرئيس الروسي عن رغبة بلاده في اقامة علاقات صداقة مع الولايات المتحدة «رغم اتهاماتها لنا باننا نشكل تهديدا اساسيا لها». واكد ان القدرات العسكرية الروسية دفاعية بحتة لدرء الاخطار وللحؤول دون مجرد تفكير اية جهة بممارسة الضغوط عليها. وأوضح ان منظومات صاروخية وتسليحية جديدة وغير مسبوقة ستدخل الخدمة الفعلية العام الجاري من بينها صواريخ «كنغال» والغواصات النووية من دون طاقم وغير محدودة المدى وكذلك صواريخ «افانغارد» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف وصواريخ الليزر وغواصات «بوسيدون».

كما كشف بوتين النقاب عن مجموعة من الصواريخ العصرية من طراز» سيركون» والتي يزيد مداها على الف كيلومترا.

وفي معرض حديثه عن قرار واشنطن الانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى اقر بوتين بحدوث تغيرات في العالم منذ التوقيع على هذه المعاهدة سمحت للعديد من الدول بانتاج صواريخ من هذا الطراز في الوقت الذي كانت واشنطن وموسكو محرومتين من هذا الامكانية.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع الداخلي في روسيا حث بوتين على ضرورة اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجة المشكلة الديموغرافية عبر برامج لزيادة حجم المعونة المالية المقدمة للعائلات التي لديها طفلان واكثر.

