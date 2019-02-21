عربيات ودوليات

نيودلهي - الوكالات: اعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، امس، ان المملكة العربية السعودية تستهدف استثمارات في الهند تفوق 100 مليار دولار اميركي خلال العامين المقبلين.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للهند، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزرائها ناريندرا مودي، ان «الهند علاقتها مع الجزيرة العربية، التي تمثل المملكة العربية السعودية المساحة الأكبر منها، تمتد الى آلاف السنين، حتى قبل ان يكتب التاريخ».

وأضاف: «هذه العلاقة متجذرة في عقولنا ودمائنا، واليوم نبني على علاقة قديمة جدا، ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية في الخمسين سنة الماضية، من خلال الأيدي العاملة والشركات والعقول الهندية».

وتابع بالقول ان «الفرص بين بلدينا اليوم كثيرة جدا، وهناك الكثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضا كثير من التحديات التي نواجهها سويا... نريد التأكد ان الحكومتين السعودية والهندية تضعان كل الاستراتيجيات والخطط والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه المصالح».

وأكد الأمير محمد بن سلمان ان البلدين حققتا «الكثير من النجاحات»، قائلا ان «أهمها الاستثمار في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات بحجم 44 مليار دولار اميركي... واتفقنا لتعميق التعاون ما يجعل الهند مركزا اقليميا مهما جدا لتوزيع النفط والمواد الناتجة منه».

وأضاف: «أيضا في العامين الماضيين، تم استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية والشركات الصغيرة في الهند، وحققنا عوائد رائعة جدا تحفزنا لاستثمار المزيد في الأعوام المقبلة»، وتابع بالقول: «نتوقع اليوم ان الفرص التي نستهدفها في الهند في مجالات متعددة تفوق 100 مليار دولار في العامين المقبلين، نريد ان نعمل كحكومتين لكي نضمن تحقيق هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد نافعة لكلا البلدين».

واعلن ولي العهد السعودي استعداد المملكة للتعاون السياسي والاستخباراتي مع الهند،

لافتا الى ان السعودية والهند تواجهان التحديات نفسها في مجابهة الارهاب، وستتبادلان معلومات المخابرات.

بدوره، اعلن مودي انه «اتفقنا مع السعودية على تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب والأمن البحري والسيبراني». وأضاف: اتفقنا مع السعودية على الحاجة للضغط على الدول التي تدعم الارهاب عبر الحدود.

وبحضور الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل اطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الاسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الاذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند.

كما تم الاعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وأقامت الهند استقبالاً رسمياً لولي العهد السعودي، في نيودلهي. وقال الأمير محمد بن سلمان ان العلاقات قوية بين الهند والسعودية، وهناك الكثير من السعوديين يعملون في الهند منذ مئات السنين.. والمواطنون الهنود في السعودية كان لهم دور في بناء المملكة على مدى 70 عاماً مضت. وأضاف ان الهدف من الزيارة هو تقوية العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خرج عن البروتوكول الحكومي المعتاد ليستقبل شخصياً ولي عهد السعودية، حيث جرت العادة على الا يستقبل رئيس الوزراء شخصية اجنبية في المطار، بل يرسل مسؤولاً او وزير دولة لذلك.

وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر، ان فصلاً جديداً بدأ في العلاقات الثنائية، مشيداً «بكسر البروتوكول» من جانب مودي، ونشر صورة لولي العهد ورئيس الوزراء وهما يتصافحان بحرارة.

