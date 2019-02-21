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طهران - الوكالات: حذر الرئيس الايراني حسن روحاني امس من ان التوترات بين طهران وواشنطن بلغت «ذروة» غير مشهودة منذ عقود في العلاقات المضطربة بين البلدين.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة «الصراع بين ايران وأميركا في ذروته حاليا. وأميركا توظف كل قوتها ضدنا». وقال روحاني ان العلاقات نادرا ما بلغت هذا المستوى من التوتر من قبل.

وأضاف ان مؤتمرا بشأن الشرق الأوسط نظمته الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو الأسبوع الماضي لم يحقق اهدافه. واجتمع كبار المسؤولين من 60 دولة في وارسو حيث عبرت الولايات المتحدة عن املها في زيادة الضغط على ايران لكن وزراء خارجية من دول اوروبية كبيرة ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي لم يحضروا المؤتمر. وقال روحاني «هذا فشل آخر للسياسات الأميركية في المنطقة».

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عندما انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مايو من اتفاق نووي عالمي مع طهران وأعاد فرض العقوبات التي سبق ان رفعتها واشنطن بموجب الاتفاق. على صعيد اخر اعلن القضاء الايراني ان شقيق الرئيس الايراني حسن روحاني خضع للمحاكمة بسبب مخالفات مالية مزعومة. وقال القضاء في بيان ان حسين فريدون مثل امام محكمة في طهران في اول جلسة بمحاكمته، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. وتم توجيه تهم الى فريدون وستة آخرين بارتكاب جرائم مالية مختلفة في بنك ايراني. وذكرت وكالة انباء الطلبة الايرانية (اسنا) نقلا عن السلطات المحلية ان الجلسة القادمة ستنعقد الأسبوع المقبل. يذكر ان فريدون تم اعتقاله عام 2017 ثم تم الافراج عنه بكفالة لاحقا.

