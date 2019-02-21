عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: ذكر مصدر طبي تركي ان الإرهابي ابو محمد الجولاني زعيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) نقل مساء الاثنين الى مستشفى حكومي بولاية هاطاي التركية الحدودية مع سورية، بعد اصابته بانفجار في ادلب. وونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء عن المصدر الذي لم نكشف هوينه القول «تم نقل شخص مصاب بجروح بالغة في رأسه اثر تفجير وقع بمدينة ادلب السورية، الى المستشفى الحكومي بمدينة انطاكيا التابعة لولاية هاطاي».

وأضاف المصدر «كان مصابا بشظايا في رأسه ادت الى ارتجاج دماغه وقد خضع لعملية جراحية في رأسه. وهذا المصاب هو الارهابي ابو محمد الجولاني، ويخضع الآن للعناية المركزة وحالته خطيرة حيث دخل في غيبوبة». وكما نقلت الوكالة عن احد عناصر «الخوذ البيضاء» وهي منظمة الدفاع المدني في ماطق سيطرة المعارضة السورية (انشأتها وتمولها المخابرات البريطانية) تأكيده ان «الخوذ البيضاء» قامت باسعاف شخص اصيب بجروح بالغة اثر التفجيرين المزدوجين بمدينة ادلب الى مستشفى في تركيا» دون ان يكشف عن هوية الشخص الذي تم اسعافه.

وقتل 15 شخصا على الأقل الاثنين وأصيب العشرات بتفجيرين متتابعين بمحافظة ادلب شمالي سورية.

الى ذلك اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لانسحاب قواتها المخطط له من سورية. جاء تصريح المتحدث روبرت بالادينو في بيان موجز في في الوقت الذي يخوض فيه مقاتلون تحت قيادة الاكراد قتالا ضد تنظيم «داعش» لطرده من مئات الأمتار الأخيرة التي لاتزال تحت سيطرته. وذكر بالادينو «ليس لدينا جداول زمنية لمناقشتها في الوقت الراهن» وشدد على ان الانسحاب سوف يكون مدروسا ومنسقا» وقال ان الولايات المتحدة منخرطة بشكل فعال مع تركيا في القضية، ولكنه لن يتطرق الى تقارير تقول ان الولايات المتحدة تسعى للحصول على مساعدة اوروبية وعربية في انشاء منطقة عازلة في شمال سورية.

