عربيات ودوليات

نفذت السلطات المصرية، امس، حكم بالاعدام بحق 9 من المدانين في عملية قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، التي وقعت منتصف عام 2015 في منطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة.

وقتل النائب العام المصري السابق في 29 يونيو 2015 من جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه موكب هشام بركات عند ذهابه من منزله الى مكتبه في مقر عمله.

وكانت محكمة النقض المصرية قضت اواخر ديسمبر الماضي بتأييد حكم الاعدام على 9 متهمين في قضية مقتل النائب العام السابق، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الاعدام على 6 متهمين الى السجن المؤبد.

ووجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة اسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 22 يوليو 2017، باعدام 28 شخصا من بين المتهمين في حادثة مقتل بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.

وشملت قائمة المتهمين في عملية قتل النائب العام السابق عددا من الهاربين خارج البلاد، وقد صدرت بحق البعض منهم احكاما غيابية بالادانة.

وأسقطت الدعوى الجنائية على احد القيادات الاخوانية المتهم في القضية، ويدعي محمد كمال، مؤسس اللجان النوعية التي تنفذ العمليات الارهابية، والذي توفى قبل الفصل بالدعوى.

في تطور آخر، يعتزم نائب مصري تقديم مشروع قانون بشأن تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الارهابية، وذلك ردا على التفجير الارهابي داخل منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة الاثنين الماضي.

وقال النائب اسماعيل نصر الدين، ان عملية الدرب الأحمر الارهابية تمت لأن منفذها كان يقطن في احدى الوحدات السكنية دون ان يعلم احد هويته وتردد على المنطقة في اوقات مختلفة. وأوضح في بيان ان القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية، متابعا: «سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل». وشدد على انه لا بد ان يتم الزام المؤجر والمستأجر بابلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا على ان الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك ايضا حق للدولة». وأكد نصر الدين، ان ابلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل ان تكون حماية للأمن القومي، مشيرا الى ان البلاد شهدت حوادث ارهابية نوعية من خلال قيام عناصر باستئجار شقق والاختباء فيها واستخدامها للتخطيط والتجهيز. في تطور آخر اتهم بلاغ مقدم للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق نائب رئيس الجمهورية السابق د. محمد البرادعي بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمده نشر اخبار كاذبة واتهام مؤسسات الدولة المصرية باتهامات كاذبة وملفقة بغرض الاساءة اليها بالمحافل الدولية، وطالب البلاغ باحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. وقال البلاغ المقدم من المحامي طارق محمود، ان البرادعي اتخذ منهج معادياً للدولة المصرية ومواطنيها واستغل مؤتمراته الصحافية التي يعقدها خارج مصر في الاساءة للدولة وتوجيه اتهامات كاذبة اليها، ومنها مسؤولية وزارة الداخلية عن ما يسميه بالاختفاء القسري رغم ان جميع من يدعوا ذلك تبين انضمامهم لتنظيمات متطرفة بالخارج. واتهم البلاغ البرداعي بالاستقواء بالخارج ودعوته المجتمع الدولي للتدخل في الشأن الداخلي المصري، ولقاءه بأجهزة معادية للدولة المصرية دوماً وتلقي تمويلات مالية بصفة منتظمة، وأن تلك الوقائع تتفق تماما مع فكر جماعة الاخوان التي تسعى للاضرار بالمصالح العليا للبلاد، ونشر الفوضى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها.

وطالب محمود بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم محمد البرادعي على قوائم ترقب الوصول والقاء القبض عليه فور وصوله، واصدار امر ضبط واحضار له، وادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية،، وأرفق مع البلاغ المستندات التي تؤكد ارتكاب البرادعي للجرائم المنوه عنها.

