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ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح أمس الأربعاء اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدين ومديري أمن المحافظات والقيادات الأمنية الميدانية لاستعراض محاور الخطة الأمنية للاحتفالات الوطنية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الاحتفالات الوطنية تعني الكثير لأبناء الوطن، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تبدي اهتماماً بالغاً بهذه المناسبة بوصفها تجسيداً لبطولة المواطنين وتلاحم القيادة مع الشعب.

وأوضح أن المؤسسة الأمنية سخرت كل الإمكانات المادية والمعنوية لتوفير أفضل تأمين للاحتفالات الوطنية وخروجها بأبهى صورة.

وخلال الاجتماع تم عرض خطة عمل القطاعات الأمنية المعنية وآلية التنسيق فيما بينها ومدى جاهزيتها لتأمين برامج وأنشطة وفعاليات الاحتفالات، والتعامل الفوري مع كل البلاغات والاستعدادات لتقديم الخدمات الإنسانية، وتمت مراجعة الخطة المرورية الشاملة والتي تتضمن توزيع دوريات الإدارة العامة للمرور ودوريات شرطة النجدة على جميع المحاور الرئيسة وتقاطعات شارع الخليج ومواقع الاحتفالات وإقامة نقاط أمنية ثابتة تشارك فيها جميع القطاعات لتأمين هذه المناسبة الوطنية.

كما اطلع الوزير على دور قطاع الأمن الجنائي لحفظ الأمن واتخاذ كل الإجراءات للتصدي لأي خروج عن المظهر الحضاري وضبط المخالفين والمستهترين وتم استعراض خطة مديريات الأمن في المحافظات الست وقنوات الاتصال بينها وبين القطاعات الأمنية الأخرى. وخلال الاجتماع تم عرض الخطة الإعلامية لتوعية المواطنين وتغطية الأحداث وفعاليات الاحتفالات أولاً فأولاً، كما تم مناقشة استعدادات الإدارات المعاونة الأخرى وكيفية التنسيق معها.

وفي نهاية الاجتماع عبر وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح عن تقديره العميق للجهود الحثيثة للقطاعات الأمنية وارتياحه للاستعدادات لهذا الحدث.

وشدد على ضرورة التعامل الراقي مع الجمهور وحماية العائلات والأسر من أي مضايقات مؤكداً ضرورة مواجهة أي خروج عن التقاليد والآداب العامة بالحزم.

