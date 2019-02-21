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قالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د. ماجدة القطان إنه تم الانتهاء من اجراءات الطوارئ والمراقبة الوقائية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور حيث تبين أنه ليس هناك أي حالة انتقال أو ظهور للمرض بين البشر في البلاد. وقالت القطان في تصريح صحافي أمس: إن القطاع بدأ اجراءاته الوقائية فور تلقيه أنباء عن حدوث اصابات بين الطيور لفيروس (انفلونزا الطيور H5N8) في سوق الطيور بمنطقة الري وعمل الاجراءات اللازمة.

وأضافت القطان أنه تم تشكيل ثلاث فرق وقائية من أطباء ومفتشين على مدار الأيام لأداء مهامها بسرعة الاستقصاء الوبائي للواقعة وزيارة موقع سوق الطيور اضافة إلى التنسيق مع ادارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وأفادت بأن الفرق قامت بحصر ومراقبة وفحص مخالطي الطيور النافقة في السوق وعددهم 75 شخصا وتم التأكد من سلامتهم حتى انتهاء فترة المراقبة الصحية.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل نظام الترصد الوبائي النشط وكشوف التبليغ اليومية بالمستشفيات والمراكز الصحية والاطلاع على 42 كشف يومي من تلك الجهات والتوصل إلى ثمان حالات مشتبه بها مضيفة أنه تم تتبع تلك الحالات خلال التحريات الوبائية الميدانية الدقيقة والفحوصات المخبرية وتبين انها ليست انفلونزا الطيور بل أمراضاً موسمية معتادة.

ونوهت إلى أنه تم خلال فترة الطوارئ عقد اجتماعات مع اللجان المختصة لمناقشة أهم المستجدات لهذا المرض حيث تم تحديث استمارة التقصي الوبائي وتوزيعها على جميع المناطق الصحية اضافة إلى توزيع وطباعة 20 قرصا مدمجا بكل الإرشادات التعلمية الصادرة من إدارة الصحة العامة لهذا المرض.

