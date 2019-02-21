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حققت جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية بعد أن قام طلابها بتكوين أكبر علم في العالم مؤلّف من القمصان، وذلك نهار الإثنين 18 فبراير 2019 في ملعب كرة القدم داخل حرمها الجامعي في العقيلة.

وكان الطلاب قد صمّموا علم الكويت من 5160 قميصاً سيتم التبرع بها إلى جمعيات خيرية بعد عملية التدقيق من قبل غينيس للأرقام القياسية، وذلك بمناسبة انطلاق الاحتفالات بالأعياد الوطنية في الجامعة.

وخلال عملية التدقيق، أعلن المحكّم الدولي الرسمي لغينيس للأرقام القياسية السيد أحمد جابر أن جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت التزمت بجميع المعايير المطلوبة واستطاعت تحقيق رقم قياسي جديداً لأكبر علم مؤلف من القمصان على مساحة 1570.554 متراً مربعاً، قائلاً: «AUM أنتم رسمياً رائعين، تهانينا».

وأشار جابر إلى أن طلاب الجامعة استطاعوا تحقيق هدفهم وكسر الرقم القياسي وهو ما يُشكّل إنجازاً حقيقياً. واعتبر أن التنظيم والالتزام بمعايير غينيس للأرقام القياسية سهّلا عملية التدقيق، لافتاً إلى أن عمل فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية كان أكثر من رائع. وفي رسالة إلى طلاب الجامعة، دعاهم جابر إلى الاستمرار بتحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام القياسية لأنهم مثال يُحتذى به.

بدورهم، اعتبر منظّمو الاحتفال أن دخول جامعة الشرق الأوسط الأميركية غينيس للأرقام القياسية يؤكد إصرار وعزيمة طلابها على رفع اسم الكويت عالياً، كما يعكس الروح الوطنية لديهم.

من جهة أخرى أشاروا إلى أن الإنجاز الذي حقّقه طلاب الجامعة يجمع بين البعدين الوطني والإنساني، بحيث سيقوم الطلاب بالتبرّع بالقمصان إلى عدد من الجمعيات الخيرية.

