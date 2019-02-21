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كشفت مجلة أزياء أميركية، أمس، عن سر زيارة دوقة ساسيكس ميغان ماركل، التي تنتظر أول مولود لها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، إلى نيويورك.

وقالت مجلة «هاربرز بازار»، إن ميغان ماركل وصلت إلى مدينة نيويورك لحضور حفل خاص سيقام لمولودها المنتظر.

وهذه أول مرة تعود فيها الممثلة الأميركية السابقة للولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري، في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو الماضي.

وامتنع قصر كينزنغتون عن التعليق على تقارير قالت إن ماركل (37عاما) ستحضر الاحتفال بقدوم طفلها. وشوهدت ماركل تخرج من فندق فخم في مانهاتن بعد ظهر الثلاثاء.

وذكرت المجلة أن ماركل وصلت إلى نيويورك يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تكون ضيفة الشرف في الحفل الذي سيقام في الفندق الذي تنزل فيه.

ومن المقرر أن تقوم ميركل وهاري بزيارة رسمية للمغرب من 23 حتى 25 فبراير.

