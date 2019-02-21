متعب مطلق مانع الهدبه، 77 عاماً، شيع، ضاحية عبدالله مبارك، ق9، ش903، م1، ت: 98814754، النساء: الفردوس، ق6، ج9، ش1، م44، ت: 99855331

لولوه محمد علي عبدالقادر، أرملة بدر محمد صالح الرومي، 80 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان الرومي، الدعية، ق2، شارع راشد بن أحمد الرومي، ت: 99622858، النساء: النزهة، ق3، ش34، م29، ت: 99955116

جميله دغيم رطيب العازمي، 94 عاماً، شيعت، مبارك الكبير، ق2، ش30، م20، ت: 99131429 - 55404052

حليمه سلطان بخيت، أرملة سلطان سعيد بوفرح، 88 عاماً، شيعت، الرجال: مبارك الكبير، ق1، ش21، م22، ت: 97845316، النساء: الفيحاء، ق7، شارع ابن هاني، م29، ت: 99657292

حسنه سلمان النادي، أرملة صالح عبدالحسين السلطان، 98 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: سلوى، شارع المسجد الأقصى حسينية السيد محمد، ت: 50922040، النساء: الرميثية، ق4، ش45، م19، ت: 99863772

جاسم خالد سعود الزيد، 40 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: قرطبة، ق4، شارع سلمان الفوزان، م7، ت: 97273021، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش26، م8، ت: 99771828

إنا لله وإنا إليه راجعون