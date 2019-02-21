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سموه التقى محافظي حولي والأحمدي

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك الجراح


استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سموه محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف حيث قدم لسموه درعاً تذكارية ولوحة تحمل صورة سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والذكرى الثامنة والعشرين لعيد التحرير ومرور ثلاثة عشر عاما على تولي سموه ولاية العهد.
كما استقبل سمو ولي العهد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد حيث أهدى سموه هدية تذكارية بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والذكرى الثامنة والعشرين لعيد التحرير ومرور ثلاثة عشر عاما على تولي سموه ولاية العهد.


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