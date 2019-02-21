وطن النهار

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 13 عاما على تولي سموه ولاية العهد ونيله ثقة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال الشيخ ناصر الصباح في بيان امس بهذه المناسبة «أتقدم باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع الى مقام سموكم الكريم بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة مرور 13 عاما على تولي سموكم ولاية العهد والثقة الغالية التي حظيتم بها من صاحب السمو امير البلاد».

ودعا المولى عز وجل «أن يمن على سموكم بنعمتي الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء كما نعاهد سموكم بأننا على الولاء والوفاء وحمل الأمانة باقون في المحافظة على امن واستقرار بلدنا العزيز».

وأضاف الشيخ ناصر الصباح «أدعو الله بأن يديم نعمتي الأمن والأمان على دولتنا العزيزة في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا صاحب السمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة».

مسيرة حافلة

بدوره اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان مسيرة سمو ولي العهد تزخر بالكثير من العطاء والانجاز داخليا وخارجيا.

وتقدم بآسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد باسمه واسم منتسبي (الداخلية) بمناسبة مرور الذكرى الـ13 على تولي سموه ولاية العهد تلك المناسبة «العزيزة على قلوبنا جميعا».

وقال الجراح «نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة سموكم الزاخرة بالعطاء والانجازات على جميع الصعد داخليا وخارجيا سندا وعونا لراعي نهضتنا سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد».

وابتهل الى المولى عز وجل ان يحفظ سموه وأن يحيطه بعنايته وأن يديم جل وعلا على الكويت وشعبها الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة سمو امير البلاد.

مثال للتواضع

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي انس الصالح ان مسيرة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد زاخرة بالمحطات التاريخية لخدمة وطننا العزيز والشعب الكريم، لافتا الى ان سموه ارسى قواعد وطنية في كل مرحلة من مسيرته وفي المجالات كافة.

وأضاف الصالح في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد ان سموه من رجالات الدولة البارزين في بناء الكويت الحديثة والنهوض بمستقبلها، مشيرا الى ان عطاء سموه رسم له مكانة خاصة في قلوب اهل الكويت فكان مثالا للتواضع وعنوانا للمحبة والتسامح ورمزا لرجل الدولة القائد.

وتقدم الصالح بخالص آيات التهنئة لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة العزيز على قلوب الكويتيين التي اضحت مناسبة وطنية يعبر فيها الجميع عن محبتهم لرجل بادلهم الحب والوفاء سائلا المولى عز وجل ان يمده بموفور الصحة ويلبسه ثوب العافية لتحقيق الخير والازدهار للكويت تحت راية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

عهد مشهود

وأكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان مسيرة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عامرة بالانجازات والعطاء وتشهد بنقاء سريرة سموه وصفاء قلبه ومدى محبته للكويت ومواطنيها وحرصه عليهم ورعايته لمصالحهم.

وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سمو الشيخ نواف الاحمد ولاية العهد التي توافق اليوم الاربعاء ان سموه كان ولا يزال نموذجا يحتذى على كل الصعد الوطنية مما رسخ محبته في قلوب شعبه فامتلأت نفوسهم بالرضا وقرت عيونهم وارتاحت ضمائرهم.

وأكد ان دور سمو ولي العهد المشهود «الى جانب صاحب السمو امير البلاد في حفظ استقرار الوطن وأمانه فخر لنا ولكل عربي يأمل من قيادته ان تعمل دائما لضمان مستقبله».

وشدد على ان سمو ولي العهد سعى منذ بدء عمله بالشأن العام لكي تكون الكويت واحة امن وأمان فحافظ على وحدة ابنائها واجتهد ليجنبها المخاطر بكل انواعها ونشر ثقافة المحبة والوفاق وعزز المواطنة في النفوس.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو ولي العهد «بمناسبة مرور 13 عاما على تشرفكم بنيل ثقة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتولي منصب ولي العهد، راجيا من الله ان يبقيكم سندا وعضدا وناصحا امينا لأخيكم سمو الأمير وأن يديمكم عزا وذخرا للكويت وشعبها الوفي».

ودعا الشيخ باسل الصباح الله تعالى ان يرعى جهود سمو ولي العهد ويثبت خطاه على طريق التنمية الشاملة «في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد لتواصلوا مسيرة البناء والعطاء وأن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة وأنتم ترفلون بثياب الصحة والعافية مشمولين بمحبة شعبكم الوفي ومؤازرته لكم في السراء والضراء».

رمز للوفاء

بدوره قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي ان مسيرة سمو ولي العهد اقترنت بالعديد من الانجازات التي اسهمت في تحقيق نهضة البلاد.

وأضاف في تصريح صحافي بمناسبة مرور الذكرى الـ13 لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد ان سموه يعد رمزا للوفاء والثقة والولاء حيث خدم الكويت في مواقع عدة وأسهم في نهضتها. وأوضح العفاسي ان سمو ولي العهد كان الى جوار سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد داعما وعضدا يعتمد عليه فكان نعم العون وأهل الثقة.

ونوه بدماثة خلق سموه التي جعلته مقربا من قلوب الكويتيين جميعا، مبينا ان سموه وطوال مسيرته اتسم بالحنكة والقدرة على ادارة الأزمات بهدوء وعقلانية متخذا من العدالة والمساواة منهجا ومعلما يقتدى به.

وأشار الى ان سموه قام بدور بارز في حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين والحرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن فضلا عن تطوير وتحديث كل القطاعات الأمنية وتوفير الامكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وادخال الأجهزة الحديثة ورسم استراتيجية منظومة امنية.

ودعا العفاسي المولى عز وجل ان يحفظ سموه وأن يرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليواصل دوره الفاعل في مسيرة التطور والرخاء التي تشهدها الكويت تحت قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

نقلة نوعية

وأكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد احد مؤسسي الكويت الحديثة اذ اسهم في احداث نقلة نوعية في شتى المجالات لاسيما في ملف التنمية والبناء على مدى السنوات الماضية.

وقالت بوشهري في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سمو الشيخ نواف الاحمد ولاية العهد التي توافق غدا الاربعاء «ان تولي سموه ولاية العهد ليست مجرد مناسبة عزيزة علينا بل محطة مفصلية في تاريخ الوطن نستذكر خلالها ما قدمه سموه للكويت وشعبها وتوجيهاته وكلماته الممزوجة بحب الوطن والتي تعد نبراسا للجميع وتشجيعا للقيادات».

وأشارت الى ان الحكومة تحت قيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد نفذت العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاسكاني.

واختتمت بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بعد ان اختاره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عضيدا وسندا في استكمال مسيرة النهضة والتطوير داعية المولى عز وجل ان يديم عليه ثوب الصحة وموفور العافية وان يعينه ويلهمه لما فيه رفعة الكويت وشعبها.

نهر لا ينضب

بدوره قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان احتفال الكويت بمرور 13 عاما على تولي سمو الشيخ نواف الأحمد منصب ولاية العهد هو احتفال بقيم الوطنية والبذل والعطاء والمحبة والتسامح التي يتسم بها سموه ورسخها ببصمات واضحة في كل موقع شغله وفي عقل وفكر كل من عمل معه او اقترب منه على امتداد مسيرة سموه منذ ستينيات القرن الماضي.

وأضاف الجبري في بيان صحافي ان اجماع نواب الأمة في الـ20 من شهر فبراير قبل 13 عاما على مبايعة سموه وليا للعهد انما يؤكد النظرة الثاقبة والثقة الكاملة التي تمثلت في تزكية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لسموه.

وأضاف ان ذلك يؤكد ايضا ما يجمع عليه الشعب الكويتي من محبة واعزاز وتقدير لسمو ولي العهد لما يتسم به من الوطنية الخالصة والحكمة والشخصية الانسانية والمبادئ والمواقف والانجازات الوطنية الكبرى التي حافظت على وحدة واستقرار وتقدم الوطن التي جعلت من سموه رجل دولة من الطراز الأول ومثالا حيا للمسؤول المحب المعطاء والمتواضع.

وأكد ان القيم والمبادئ السامية والنبيلة الى جانب الرؤية الاستشرافية التي يتمتع بها سمو ولي العهد ترتكز على مفهوم ترسيخ الدور الحضاري والانساني للكويت واستقرار وتطور المجتمع الكويتي وهو ما اكدته مسيرة سموه الوطنية محافظا ووزيرا ونائبا لرئيس الحرس الوطني ثم وليا للعهد على مدى اكثر من خمسين عاما من العمل الوطني المخلص والدؤوب حيث كان سموه خلالها ولا يزال سخيا في عطائه انسانا في تعامله ونهرا لا ينضب من الحب والعطاء الوطني ونموذجا يحتذى به في العطاء والتواضع والانسانية.

وأشار الجبري الى ان سمو ولي العهد يؤمن كامل الايمان بقدرات الشباب الكويت على النهوض بالكويت في كل موقع تولاه فكان سموه لهم داعما من اجل تمكينهم وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم في كل المجالات لبناء الشخصية الكويتية القادرة على النهوض بالوطن وحماية مقدراته واستقراره وتعزيز لحمته الوطنية على اسس وطنية خالصة.

ولفت الى ان سمو ولي العهد حفظه الله لم يتوان لحظة واحدة او قيد انملة في دعم تطلعات وطموحات أهل الكويت جميعا نحو حاضر مستقر وآمن ومستقبل زاهر تستذكرها الأجيال جيلا بعد جيل اعزازا وتقديرا وحبا لسموه بما يتصف به من صفات انسانية تميزها الرحمة والعدل بين الناس والانفاق للخير ومن اجل الخير داخل الكويت وخارجها. وبهذه المناسبة الغالية على قلوب اهل الكويت تقدم الوزير الجبري بخالص آيات التهنئة والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الأمين، مؤكدا ان الشعب الكويتي لن ينسى ما قدمه سموه للكويت وأهلها الأوفياء من ارساء لقواعد النهضة والتطور والأمن والاستقرار وسيادة القانون، داعيا المولى تعالى ان يمتع سموه بالصحة والعافية وطول العمر وأن يسدد على طريق الخير خطى سموه سندا وعضدا لأخيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

