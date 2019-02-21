وطن النهار

بعث محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا ببرقية تهنئة الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد ليكون عونا وسندنا لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في بناء الكويت الحديثة والمعاصرة. وقال في برقيته: يشرفني ان ارفع لمقامكم الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة العيد الوطني الثامن والخمسين وعيد التحرير الثامن والعشرين اللذين يتزامنان مع الذكرى الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البلد وسموكم ولاية العهد، متضرعين الى الله عز وجل ان يعيد الذكرى بعد الذكرى وسموكم ينعم بالصحة وتمام العافية لتستمر مسيرة سموكم بالانجاز والعطاء والمحبة سنداً وعوناً لراعي نهضتنا صاحب السمو امير البلاد. وأن يحفظ الوطن الغالي من كل مكروه وأن يفيء على شعبنا الوفي من فيض كرمه امناً ورفعة ورخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسموكم.

