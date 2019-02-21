وطن النهار

هنأ محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، القيادة السياسية للبلاد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكــم في البــلاد، والذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد ولاية عهد البلاد، متوجة بالاحتفـال بالذكـرى الثامنة والخمسين للاستقلال، وذكرى التحرير الثامنة والعشرين، حيث ارسل الخالد برقيات التهنئة الى القيادة السياسية رفع خلالها اخلص آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبات العزيزة على قلوب الكويتيين بوجه عام وأهالي الأحمدي على نحو خاص. واعرب الخالد باسمه ونيابة عن اهالي محافظة الاحمدي عن اخلص مشاعر الولاء للوطن العزيز ولمقام سمو امير البلاد وسمو ولي العهد، والوفاء للشعب الكويتي وخالص الامنيات بان تنعم الكويت واهلها بالمزيد من التقدم والرخاء في ظل حكمة القيادة السياسية الرشيدة للبلاد.

