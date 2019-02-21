وطن النهار

أشاد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بما يقدمه مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري من أفكار وأنشطة مميزة بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية والتي من شأنها أن تسعد أبناء الشهداء والشعب الكويتي كافة. جاء ذلك في تصريح أدلى به الجراح للصحافيين عقب حضوره احتفالية (شكرا- 3) التي أقامها المكتب في حديقة الشهيد بحضور نائب وزير شؤون الديوان الشيخ محمد العبدالله وعدد من مسؤولي الديوان ومكتب الشهيد وأبناء الشهداء وعدد كبير من المواطنين والمقيمين. وقال ان هذه الاحتفالية التي يقوم به المكتب أصبحت جزءا مهما في منظومة الاحتفالات التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من كل عام منوها بمشاركة أبناء وأهالي قرية الشيخ صباح الأحمد الخيرية باندونيسيا في فعاليات الاحتفالية ما يعد جسرا للتواصل بين الكويت وشعوب العالم. من جانبها أعربت الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير مكتب الشهيد فاطمة الأمير عن تشرف وفخر كل منتسبي المكتب بتنظيم هذه الاحتفالية التي تستمر ثلاثة أيام. وأوضحت الأمير أن الاحتفالية تضم ثلاثة أنشطة وهي عرض الليزر والعروض المائية ومعرض (شقردي) الذي يضم 9 بوثات بمشاركة أبناء الشهداء فضلا عن حفلات فنية تقام على المسرح الروماني داعية الأهالي والأسر الى الحضور للحديقة والاستمتاع بفعاليات الاحتفالية. وأشادت بالدور الذي يقوم به أبناء الشهداء من خريجي أكاديمية المبدعين في تنظيم وادارة بعض فعاليات الاحتفالية واستضافة الجهات المشاركة في المعرض منوهة بجهودهم وتميزهم في التنظيم.

