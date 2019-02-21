وطن النهار

أكد وكيل وزارة الاعلام بالتكليف محمد العواش ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يعد أحد مؤسسي الكويت الحديثة وله دور بارز ومؤثر في ارساء دعائم الدولة وقد شارك في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال.

واضاف العواش في تصريح له ان وزارة الاعلام استعدت بشكل كبير وبتوجيات من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب لمناسبة احتفالات الدولة بالذكرى الـ13 لتولي سمو ولي العهد اثر تسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لسمو ولي العهد ليكون عضيدا وسندا لسموه في استكمال مسيرة بناء الدولة. وأكد ان العشرين من فبراير عام 2006 يعد يوما مشهودا في تاريخ البلاد حين بايع مجلس الامة سمو الشيخ نواف الاحمد بالاجماع في جلسة خاصة بعد أن أدى سموه اليمين الدستورية وليا للعهد أمام المجلس.

ونوه بمسيرة سموه الحافلة بالانجازات والطموحات وهذا ما يؤكد ان تزكية سمو أمير البلاد له تعكس حكمة صاحب السمو وحنكته ورؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة في اختيار سمو الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد.

وشدد على أن بصمات سمو الشيخ نواف الأحمد لمسها الجميع في كل المناصب التي تقلدها وان انجازاته الكثيرة أهلته لأن يكون مسؤولا ناجحا وقائدا بارزا.

وقال ان «هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ستشهد العديد من الأنشطة الاعلامية والبرامج في كل من الاذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة».

وافاد بانه تم اعداد مجموعة من الفلاشات الاذاعية والتلفزيونية بالمناسبة تركز على مسيرة سمو ولي العهد وتاريخه السياسي والعملي. ولفت الى أن المحبة التلقائية لسموه من أبنائه المواطنين والمقيمين تعكس البعد الانساني لسموه وتؤكد تواصله المستمر معهم سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.