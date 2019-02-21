وطن النهار

نظمت وزارة الكهرباء والماء أمس احتفالية خاصة بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير.

وقال وكيل (الكهرباء) محمد بوشهري في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات الاحتفالية انه تزامنا مع بداية الاحتفالات الوطنية اقامت الوزارة معرضا يعكس اهتمامها بالاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير بمشاركة موظفي وموظفات الوزارة ومساهمة عدد من الشركات. واستذكر دور العاملين في الوزارة ابان فترة الغرو العراقي للكويت في تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين لافتا الى ان موظفي الوزارة في تلك الايام تركوا الغالي والنفيس للتواجد على رأس عملهم وأكد بوشهري استعداد الوزارة لمواكبة خطط الدولة فيما يخص المشاريع المختلفة على مستوى قطاع الاسكان والقطاع الخاص والقطاع النفطي والمشاريع الكبرى كمدينة الحرير.

وذكر ان هناك تنسيقا مع مسؤولي الهيئة المختصة بمدينة الحرير وتطوير الجزر مشيرا الى انه سيكون للقطاع الخاص دور في مثل هذه المشاريع. بدوره قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فؤاد العون ان القطاع يعمل ضمن خطة مع القطاعات الاخرى لتوفير محطات جديدة مثل النويصيب والخيران والزور الشمالية الثانية ومحطة الجليعة اضافة الى التنسيق مع البلدية والقطاع النفطي بشأن الوقود البيئي ضمن استعدادات قطاع المحطات لتحقيق (رؤية كويت جديدة 2035). وحول استعدادات القطاع للصيف المقبل اشار العون الى ان هناك قدرة مجهزة للصيف المقبل لافتا الى انه حاليا يتم العمل على الصيانات وانه ستتم تغطية الاحتياجات قبل صيف 2019.

