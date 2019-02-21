وطن النهار

المنامة- «كونا»: أشاد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان بالدور الريادي للكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في دفع جهود التكامل والتعاون خليجيا وعربيا وما يقوم به سموه من دور إنساني رائد نال تقدير وإعجاب العالم أجمع.

وأعرب رئيس الوزراء البحريني في كلمة خلال زيارته مقر عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية عن أطيب التهاني وصادق التمنيات لسمو أمير البلاد بأن يعيد هذه المناسبة وان يتحقق للكويت المزيد من الرقي والازدهار.

وأوضح أنها فرصة نستحضر فيها بكل الاعتزاز الدور الرائد بقيادة سمو أمير الكويت في نهضة الكويت وتقدمها وما تحقق في ظل عهده الميمون من منجزات وطنية وإقليمية وعالمية بفضل سياسته الحكيمة.

وأكد ان «ما يجمعنا بالكويت وشعبها هو بنيان فريد أسسه الآباء والأجداد على دعائم قوية من المحبة والأخوة والإيمان بوحدة الهدف والمصير ويسير على نهجهم الأجيال».

واشاد رئيس الوزراء البحريني بما تشهده العلاقات البحرينية- الكويتية من تطور مستمر في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين الشقيقين.

وأضاف أن العلاقات بين البحرين والكويت ذات آفاق متنامية وفرص متزايدة لتوثيق عرى التعاون بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين. وقال ان محبة الكويت متأصلة في وجدان أبناء البحرين الذين يحملون لها قيادة وشعبا مودة صادقة ترتكز على ما يجمع بين البلدين من روابط أخوية تاريخية ووشائج قربى ومصير مشترك.

وأوضح ان «الاحتفال باليوم الوطني الكويتي مناسبة غالية لدينا في البحرين مثلما هي في الكويت لما يربطنا شخصيا وعائليا وشعبيا من وشائج أخوة راسخة».من جانبه أكد السفير الشيخ عزام الصباح عمق العلاقات التاريخية والاخوية بين الكويت ومملكة البحرين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها. وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء البحريني لما يوليه من حرص على مشاركة الكويت افراحها باحتفالاتها الوطنية. وأضاف أن الامير خليفة بن سلمان أحد أعمدة الحكمة الخليجية ويمثل قيمة كبيرة لدى قادة وشعوب دول المجلس لمواقفه ودعمه المتواصل نحو تعزيز أواصر العلاقات الخليجية.

