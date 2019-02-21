وطن النهار

رفع سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد آسمى آيات التهنئة والتبريكات بالذكرى الثالثة عشرة لتوليه ولاية العهد. وقال: لقد تشرفت بلقاء سموه الكريم عدة مرات وفي كل مرة يتحدث عن القضية الفلسطينية وكأنها قضية شخصية خاصة به يعبر فيها عن الحب لفلسطين وشعبها وكلام سموه مليء بالتفاؤل بان حقوق الشعب الفلسطيني ستعود اليه مهما طال الزمن، ويختتم حديثه عنها بجملة «في النهاية لا يصح إلا الصحيح». واضاف: ادعو الله العلي القدير ان يحفظ سموه ويمده بموفور الصحة والعافية ويديمه سنداً وعضداً قويا لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

