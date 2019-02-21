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تمديد معرض «الفهد.. روح القيادة» حتى الثلاثاء المقبل


أعلنت اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تمديد معرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» والمقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت حتى يوم الثلاثاء المقبل السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وذكرت اللجنة العليا في بيان صحافي أن هذا القرار يأتي رغبة منها في مشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير، وأنه تم توجيه اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بإعداد فعاليات خاصة خلال فترة التمديد.
وأكدت اللجنة العليا أن مناسبتي العيد الوطني والتحرير عزيزتان على قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها، ومن منطلق العلاقات الراسخة والمتينة وتجسيدا للتلاحم والتماسك بين البلدين سيشارك المعرض في الاحتفالات بفعاليات جاذبة تجسد الأخوة الراسخة.


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