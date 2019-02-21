وطن النهار

قام وفد من أيتام قرية الشيخ صباح الأحمد «أمير الإنسانية» في اندونيسيا، بزيارة إلى أسرة الشيخ عبدالله مبارك الصباح في القصر الابيض حيث كان في استقبالهم الشيخ محمد العبد الله والشيخ مبارك العبد الله والشيخة شيماء العبد الله، وقد رافق الأيتام الرئيس العام للجمعية الكويتية الأندونيسية الخيرية والمشرف العام على القرية أحمد محمد الهولي، ونائب الرئيس العام للجمعية الكويتية الأندونيسية خالد الكندري.

وقدم الوفد الشكر لمبرة الشيخ عبدالله المبارك على ما تقدمه من دعم للقرية الخيرية في جميع المشاريع المختلفة، حيث تضم القرية أكثر من 450 طالباً يتلقون فيها التعليم والعديد من الأنشطة الطلابية.

من جانبه، شكر الشيخ محمد العبدالله المهندس أحمد الهولي ونائبه خالد الكندري على جهودهما وحرصهما واهتمامهما بالأيتام خاصة، وبالقرية بشكل عام، وكذلك متابعتهما للمشاريع في القرية الخيرية، وقد أبدى الشيخ محمد العبدالله كامل استعداده لتلبية احتياجات قرية صاحب السمو، وعبّر عن رغبته في العمل على تطوير القرية من الجوانب كافة حتى تصبح بصمة للكويت ومثالاً يحتذى به. كما اكد الشيخ مبارك عبدالله المبارك اعتزازه بالقرية التي تحمل اسم رمز الكويت، مشيرا الى ان ما تقوم به المبرة من دعم للقرية هو تنفيذ لتوصية الشيخ عبدالله مبارك الصباح طيب الله ثراه في دعم مشاريع الخير، وتأكيد على حرص الوالدة د. سعاد محمد الصباح على ذلك.

