وطن النهار

هنأ مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي عبدالله الهاجري القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية التي تمر بها البلاد مؤكدا أن ذكرى الاستقلال والتحرير مناسبتان عزيزتان على قلوب الكويتيين، وأن أثرهما مغروس في وجدان كل محبٍّ لهذه الأرض الطيبة، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هاتين المناسبتين في تعزيز الوحدة الوطنية، وبث روح التآلف الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت.

و أشار الهاجري إلى الدور الذي يقوم به مكتب الإنماء الاجتماعي، مؤكدا أن المكتب أنشئ بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم بمبادرة من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- لتبدأ مسيرة العطاء في تأهيله للذات الكويتية لتحقيق الأمن الاجتماعي و النفسي والتربوي والأسري.

