وطن النهار

أعلنت اللجنة المنظمة العليا في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي إن قرية صباح الأحمد التراثية ستشهد بدءاً من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر فبراير الحالي احتفالات وطنية متعددة في جميع أرجاء القرية التراثية بمناسبة الأعياد الوطنية.

وتقدمت اللجنة في تصريح صحافي بأصدق التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإلى الحكومة وأعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي بمناسبة العيدين الوطني والتحرير، سائلة المولى عزوجل أن يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه ، وينعم عليها في المزيد من التطور والاستقرار والتنمية والازدهار.

وأشارت اللجنة إلى أن المشرف العام على قرية صباح الأحمد التراثية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار تفقد مواقع وفعاليات القرية بينها الأجنحة والمواقع التراثية ومجمع ميادين الرماية، وذلك في ظل التحضيرات التي تقوم بها القرية لاستقبال المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركتهم فرحة الاعياد الوطنية.

من جانبه، قال سيف الشلاحي مدير قرية صباح الأحمد التراثية إن مسابقات الخيول للقدرة والتحمل على جوائز صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ستتزامن فعالياتها مع احتفالات الأعياد الوطنية الأسبوع المقبل، والتي تشهد مشاركة لافتة من الفرسان والفارسات من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن مسابقة الخيول للقدرة والتحمل تحظى سنويا برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد، وهي تأتي ضمن المكرمة الأميرية لمسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، حيث سيتم توزيع عشر سيارات على الفائزين من المركز الأول إلى المركز العاشر.

وأشار الشلاحي إلى أن القرية ستشهد طوال أيام الأعياد الوطنية بدءاً من اليوم الخميس فعاليات ومسابقات وجوائز لروادها، وستتواصل هذه الفعاليات طوال الأسبوع المقبل بمناسبة العيدين الوطني والتحرير، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق الكثير من البرامج والأنشطة المتنوعة الترفيهية والرياضية والثقافية.

