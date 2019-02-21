وطن النهار

نيابة عن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد حضر وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل امس حفل افتتاح مشروع الشقايا للطاقة المتجددة. وقال اتشرف بأن اقف امامكم اليوم ممثلاً لصاحب السمو امير البلاد، وقد كلفني سموه بأن انقل لكم تحياته وتمنياته لكم بدوام التوفيق.

و اكد الفاضل خلال الحفل الذي حضرته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وعدد من القيادات في الدولة ان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي الذي عُقد في قطر في ديسمبر من العام 2012 اكد اهتمام الكويت بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والوصول بنسبتها الى 15% من اجمالي الطاقة المستخدمة بحلول العام 2030، موضحا ان هذا النطق السامي مثل توجيهاً ورؤية لكل قطاعات الدولة للنهوض باستخدامات الطاقة المتجددة فتسارعت الخطى للوصول الى هذه النسبة، وكان من ضمن تلك الجهود الحثيثة مبادرة معهد الكويت للأبحاث العلمية لانشاء مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يتم اليوم افتتاحه رسمياً بعد ان تم التشغيل الجزئي له في اوقات سابقة، وهو يضم 3 محطات لانتاج الكهرباء من مصادر متجددة يصل انتاجها الى 70 ميغاواط.

واوضح الفاضل انه في اطار تنفيذ هذه الرؤية السامية قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة علياً برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الأشغال وجهات اخرى للعمل على تضمين المشاريع المستقبلية - سواء ما يخص وزارة الأشغال او المؤسسة العامة للرعاية السكنية او الجهات الأخرى ذات الصلة - بنداً يلزم المقاولين بتركيب ما لا يقل عن 10% من اجمالي استهلاك المبنى من الطاقة المتجددة، كما اهتمت العديد من المؤسسات الوطنية بتبني تطبيقات الطاقة المتجددة في خططها واستراتيجياتها ومشاريعها.

التغير المناخي

واشار الى ان هناك مشاريع اخرى تنتظرها الكويت ستسهم في بلوغ النسبة المستهدفة في انتاج الطاقة من مصادر متجددة، منها مشروع «الدبدبة» للطاقة الشمسية بسعة 1500 ميغاواط الذي يؤمن للقطاع النفطي 15% من حاجته، كما ان الدولة خصصت مساحة 630 الف متر مربع لانشاء مرافق متخصصة للنهوض بمشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية. وبين الفاضل ان هذه المشاريع وغيرها التي تسهم في بلوغ انتاج الكويت من الطاقة المتجددة نسبة 15% من اجمالي الطاقة في العام 2030 لن تسهم فقط في تحقيق وفر مالي بقيمة 2,46 مليار دولار سنوياً؛ بل وتسهم ايضاً في الحفاظ على صحة الانسان بالحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، وتؤكد التزام الدولة ودعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها السلبية استناداً الى المبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول «كيوتو» وتنفيذهما التنفيذ الفعال والمستدام مع الأخذ بالاعتبار تباين الأعباء وتفاوت القدرات والعدالة والتنمية المستدامة للدول بما يتوافق مع اولوياتها وقدراتها الوطنية. وشكر الفاضل جميع الهيئات والقطاعات المسؤولة عن هذا المشروع وعلى رأسها معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء وجميع من شاركوا في تحقيق هذا المشروع التنموي الرائع.

مناسبات سعيدة

بدوره قال الامين المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بدر الرفاعي يطيب لي ونحن نلتقي في هذه الايام المباركة في ذكرى اعياد كويتنا الحبيبة ان نرفع الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والى سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اسمى آيات التهاني والتبريكات راجين المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

واوضح انها مناسبة سعيدة التي نشارك فيها اليوم، ونحن نحصد ثمار جهود حثيثة بذلت على مدى سنوات، من اجل ان نحقق هذا الانجاز المتمثل في مشروع الشقايا للطاقة المتجددة احد اهم المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، والذي يأتي تحقيقا لركيزة مهمة من الركائز السبعة لخطة التنمية، وهي ركيزة بيئية معيشية مستدامة وبرنامج توظيف الطاقات المتجددة، والذي يهدف الى تعزيز امن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها بالاضافة الى توفير فرص عمل غير تقليدية وخلق اقتصاد مواز للصناعات المساندة لا يعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل في الدولة.

