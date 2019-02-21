وطن النهار

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية ورئيس اللجنة الرياضية والاجتماعية بوزارة الخارجية سامي الحمد أن تميز العمل الدبلوماسي الكويتي جاء مستلهما من المسيرة المباركة لقائد العمل الانساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من خلال الركائز المتميزة التي دعمها في سياسة الكويت الخارجية.

وقال الحمد في كلمة خلال حفل وزارة الخارجية بمناسبة الاعياد الوطنية في معهد (سعود الناصر الصباح الدبلوماسي) أمس: إن سمو أمير البلاد استطاع بحكمته وخبرته ونظرته الثاقبة أن يحقق الأمن والاستقرار للكويت رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة.

وأضاف أن (الخارجية) الكويتية منذ نشأتها دأبت على السعي للعمل بشكل مستمر لاستحداث الجديد في رؤياها وعملها، مبينا أن هذا العمل الدؤوب انعكس بالايجاب في المساهمة ببناء علاقات متميزة للكويت مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشاد بالجهود التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله للحفاظ على تميز الدبلوماسية الكويتية واستمرار دعم منتسبيها لخدمة الكويت وتحقيق مصالحها العليا.

وشهد الحفل الذي كان برعاية وحضور الشيخ صباح الخالد مشاركة عدد من قيادات وزارة الخارجية فقرات غنائية عدة شارك بها مجموعة من طلبة المدارس اضافة الى اقامة معرض للمنتجات اليدوية.

