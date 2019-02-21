وطن النهار

أعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد عن سعادته لحضور احتفال سفارة قيرغيزستان بمناسبة الذكرى الـ25 على استقلال بلادها مشيدا بالعلاقات بين البلدين التي تمتد الى ربع قرن وتطورها في مختلف المجالات لافتا الى ما يقوم به الصندوق الكويتي للتمنية من مشاريع عدة هناك خصوصا في التنمية والطرق فضلا عما تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية من دور رائد وهو محل تقدير من جمهورية قيرغيزستان سواء كانت هذه الأنشطة اجتماعية او تنموية.

وأعرب السعيد عن سروره بذهاب الكثير من الكويتيين الى قيرغيزستان للسياحة او فعل الخير او العمل في مشروعات في ظل فرص كثيرة وواعدة لافتا الى ان قيرغيزستان قائمة على مبادئ راسخة من الديموقراطية والانفتاح مشيرا الى مشاركة الوفد الكبير قيرغيزستان في الحفل يدل على الاهتمام بالكويت وتعريف الجمهور الكويتي وقطاع رجال الاعمال الكويتيين بالفرص الاستثمارية المتاحة الموجودة في بلادهم.

ولفت الى وجود عوامل غير مساعدة في العلاقات بين البلدين مثل عدم وجود خط الطيران المباشر وعدم وجود سفارة للكويت في قيرغيزستان وان كانت ليست من عوامل الاعاقة في التعامل بين البلدين حيث ان العلاقان بينهما ممتازة كما يمكن الوصول الى هناك أكثر من جهة ولكن وجود خط مباشر سيعزز التنقل بين المسافرين وتصدير البضائع من قيرغيزستان والى الكويت ونحن كوزارة خارجية شجعنا الجهات المختصة في البلدين من اجل فتح الجوي المباشر الذي سيسهل الكثير من الامور. واتوقع في المستقبل القريب وجود مبادرات من بعض الخطوط مثل الكويتية وطيران الجزيرة لفتح خط مباشر الى قيرغيزستان سواء لنقل المسافرين او البضائع او الشحن الجوي.

وعن وجود نية لفتح سفارة كويتية في قيرغيزستان قريبا قال السعيد: إن النية موجودة ولكن الامكانات غير متاحة في الوقت الحاضر وان كان هذا الموضوع له أولوية لدى المسؤولين في وزارة الخارجية مشيرا الى ان وجود سفارة قيرغيزستان في الكويت يسهل امور كثيرة كما ان سفارة الكويت في كازاخستان المحالة الى قيرغيزستان تقوم بدور رائد واشكرهم على جهودهم في تنمية العلاقات بين البلدين.

العمالة الفلبينية

وعن التوقيع النهائي لاتفاق العمالة بين الفلبين و الكويت اوضح السعيد الى عقد جولتين معمقتين من المباحثات بين الجانبين ووصلنا الى مراحل متقدمة واتفقنا على تفاهمات كبيرة ونحن في انتظار وصول وفد من الفلبين الى الكويت الشهر المقبل لاعتماد العقد النموذجي.

وعن توجه الكويت الى النمور الآسيوية اكد السفير السعيد ان العلاقات الكويتية الاسيوية ليست بجديدة ولا وليدة اليوم حيث انها علاقات قديمة وقد سبق ان أكدت لكم بان الكويت جزء من آسيا وتتأثر بها والكويت تؤثر فيها وبالتالي توجد مصالح مشتركة كبيرة بين الجانبين وقد يغلب عليها الطابع الاقتصادي ولكنها مصالح حيوية لافتا الى دعم الكويت المتواصل لحوار التعاون الآسيوي الذي بدأت فكرته من تايلاند وتم ترسيخ هذه الفكرة بمبادرة كويتية بدعم الامانة العامة لحوار التعاون الآسيوي واستضافتها في الكويت من اجل تنمية هذا التبادل التجاري والاقتصادي بين الكويت ودول آسيا وكذلك بين الدول الآسيوية.

التعاون الصيني

وأشار الى زيارة وفد صيني للكويت الاسبوع الماضي واجرى مباحثات لتطوير مدينة الحرير وتم التوصل الى تفاهمات طيبة ونتوقع انه خلال الاسابيع المقبلة ستشهد الكثير من الوضوح في التصورات التي ستطرح من الجانب الصيني نافيا وجود اي تأجيل بل بالعكس يوجد من الكويت والصين تسريع للخطوات كما أن كل الجهات الكويتية مهتمة وبالتالي التأخير أو التأجيل غير وارد كما نتوقع اتمام زيارات عالية المستوى من جانب الكويت حيث من المتوقع ان يشارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في قمة الحرير الثانية.

وعن مصنع المنتجات الحربية المشترك قال السعيد لا اعرف تفاصيل هذا الموضوع ولكنني اعرف ان هناك اتصالات كثيرة بين وزارتي الدفاع الكويتية والصينية مع زيارة لوفد صيني للكويت بهدف التعاون الدفاعي وأضاف نحن نسير باستراتيجية واضحة المعالم وتدرج نظرا لضخامة المشاريع المشتركة بين الكويت والصين وان كانت بخطوات ثابتة حتى لا تتعرقل.

العمالة الهندية

وعن مستجدات اتفاقية جلب العمالة الهندية للكويت اشار السعيد الى زيارة وفد من الهند الى الكويت لوضع اللمسات الاخيرة وخاصة أنه يوجد اتفاق بين البلدين خلال زيارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة هند الصبيح للهند حيث تم التوصل الى تفاهمات واضحة بهذا الخصوص وليس لدينا اي مشاكل تذكر وان كانت توجد بعض المشاكل ولكن هناك اتفاق يين الحكومتين الكويتية والهندية على حلها وكانت اخر مشكلة تتعلق بالمهندسين ومعادلة شهادتهم وقد سعينا في ادارة اسيا بتوجهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان نجمع الطرفين الهندي وجمعية المهندسين والقوى العاملة للتوصل الى تفاهم معين ونتوقع ان يصل الى الكويت خلال الاسابيع المقبلة وفد من الهند لحسم هذا الموضوع بشكل نهائي.

علاقات متطورة

من جانبها اكدت سفيرة الجمهورية القيرغيزية لدى الكويت سمارغول أدامقولوفا عمق العلاقات القيرغيزية - الكويتية والتي وصفتها بالمتطورة في اطار واضح من الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون المستمر، موضحة انه على مدار الـ 25 عاما الماضية والتي هي عمر العلاقات الثنائية والبلدان يتمتعان بعلاقات وثيقة.

واشادت أدامقولوفا بدعم وكرم الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الامير اللا محدود لبلادها، مثمنة دور المشروعات التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية العربية في قيرغيزستان في مجالات البنية التحتية وتوليد الطاقة الكهربائية.

