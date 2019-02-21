وطن النهار

وصفت القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية نسرين بوكرم العلاقات الكويتية - اللبنانية بالمتميزة مشيدة بنموها وتطورها ولافتة في ذات الوقت الى أن الحديث عن تاريخ العلاقات اللبنانية - الكويتية وعمقها لا يختصر في بضع كلمات فالعلاقات الاخوية بين البلدين مميزة جداً، فهي علاقات قديمة وتاريخية، راسخة وقائمة على اسس الاحترام المتبادل. وهناك تشابه كبير بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

وقالت بوكرم في كلمة القتها بمناسبة احتفال اقامته السفارة اللبنانية بمناسبة أعياد الكويت الوطنية وذلك مساء اول من امس بمقر السفارة: صحيح ان بداية التبادل الدبلوماسي بين البلدين بدأ عام 1962مع تعيين اول سفير لبناني في الكويت وعام 1963 مع تعيين اول سفير كويتي في بيروت، لكن هجرة اللبنانيين للكويت بدأت مع وصول اول لبناني الى الكويت وهو منيب محمود مصطفىعام 1915، ومن الاوائل ايضاً السيد عزت محمد جعفر وزهير بيضون.

واضافت: عام 1939 وصل للكويت السيد عمر محيي الدين سلامة وتبعه عام 1946 السيد البير عبدو حاتم والسيد فوزي الحص الذي وصل الىالكويت عبر مطار النزهة، وعام 1952 السيد فؤاد حيدر وعام 1954 السيد نجيب نجار الذي اسس شركة الاحمدية والسيد الياس مسعد الذي وصل الى الكويت بسيارته عن طريق البصرة التي لم تكن معبدة بعد.

اما في القطاع الصحي فقد احتضنت الكويت عدداً من الدكاترة الذين

قدموا عام 1948 الى الكويت بالاضافة الى هيئة تمريضية وصلت تباعاً في الخمسينيات. وقالت: بوكرم اذا دخلت المستشفى تجد صورة تُظهر مجموعة من الممرضات اللبنانيات اللواتي عملن في المستشفى في تلك الفترة، مضيفة بعد خمسينيات القرن الماضي وصل عدد كبير من اللبنانيين الى الكويت وكانوا مثالاً للبناني الناجح، وهم موجودون معنا. اليوم لن ننسى دور شركة طيران الشرق الاوسط التي أسهمت بربط لبنان مع الكويت.

واوضحت بو كرم ان هناك مكانة ومحبة خاصة تربط الكويت ولبنان، فالعلاقات الثنائية بين البلدين هي اكبر من أي اتفاقيات او معاهدات، فهي حالة حب وعشق بين الشعبين.

ولفتت ان الكويت لم تقف مع اي جهة ضد اخرى خلال الحرب الاهلية في لبنان، بل وقفت دائماً مع معاناة التي ودعمت لبنان على جميع المستويات. كانت ولا تزال الى جانب لبنان.

وذكرت ان لبنان وقف الى جانب الكويت، فكان اول من استنكر الغزو العراقي على لسان رئيس وزرائه الرئيس سليم الحص الذي كان اول مسؤول عربي يدين ويستنكر غزو الكويت.

ومن ثم كان السفير اللبناني محمد عيسى اول سفير يصل الى الكويت على متن طائرة كويتية اقلته من الرياض بعد ان قدم نسخة من اوراق اعتماده قبل ان تحرر الكويت في مدينة الطائف الى سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان حينها وزير خارجية الكويت.

وذكرت بوكرم ان منطقة بحمدون او كما يطلق الكويتيون «بو حمدون» وغيرها من قرى جبل لبنان كفالوغا وحمانا وعاليه، مصيف للعائلات الكويتية وقد سميت شوارع بأسماء عائلات كويتية وقد بنيت مساجد وفنادق على اسماء العائلات الكويتية. كان الكويتيون اول من اتخذ من لبنان مضيفاً في عشرينيات القرن الماضي، عندما التحق عدد من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد اللبنانية.

بدوره، ألقى أستاذ الحضارة الاسلامية والأدب الكويتي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. صلاح أرقة دان كلمة نيابة عن الجالية اللبنانية في البلاد، مؤكدا أن ما يجمع لبنان بالكويت من وشائج الاخوة والمحبة لا يقف عند حدود الاقامة والرزق والمساهمة في النسبة الثقافية والبناء الحضاري فقط بل إنها أعمق من ذلك.

