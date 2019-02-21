وطن النهار

جنيف - (كونا): قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمس ان الكويت ستشارك بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في الاجتماع الثالث الرفيع المستوى لحشد الدعم لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن. واضاف السفير الغنيم في تصريح لـ (كونا) ان مشاركة الجارالله في اعمال المؤتمر الذي سيعقد في مقر الامم المتحدة بجنيف في الـ26 من الشهر الحالي تأتي انطلاقا من حرص الكويت حكومة وشعبا على دعم الاوضاع الانسانية في اليمن.

واكد ان المشاركة تأتي ايضا دعما لخطة الاستجابة الانسانية التي اطلقتها الامم المتحدة لدعم الوضع الانساني في اليمن لعام 2019.

