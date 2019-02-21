أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ومحافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد حيث أهديا سموه هدايا تذكارية بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت.

واستقبل سموه رئيس الجمعية الإندونيسية الكويتية الخيرية أحمد الهولي والقائمين على الجمعية وأيتام قرية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الخيرية في جمهورية اندونيسيا.

هذا وقد أشاد سموه بالجهود الخيرية والإنسانية للقائمين على الجمعية، مؤكدا سموه أن أعمال الخير والاحسان ركائز سامية جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثتها الاجيال مجسدين بذلك نموذجا مشرفا لأصالة معدنهم وشغفهم بالمسارعة لأعمال الخير ومشاريع العطاء في مختلف دول العالم، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

