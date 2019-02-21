الأولى

وضعت السلطتان التنفيذية والتشريعية النقاط على الحروف، مؤكدة عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما اطلعت على الأوضاع السياسية في المنطقة في اجتماع عقدته امس وحضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائبه خالد الجار الله.

وقالت مصادر نيابية ان وزير الخارجية ونائبه اكدا للنواب التزام وثبات الوزارة على التوجيهات السامية للقيادة السياسية، بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأفادت: وزارة الخارجية لم تجر اي اجتماعات ولا لقاءات جانبية مع ممثلي الكيان الصهيوني، ولم تتم اي مصافحات اطلاقا، لافتا الى قول الخارجية ان الكويت ملتزمة بدورها في السعي لحل ازمة البيت الخليجي ولن تتركها، آملة الوصول الى نهاية لهذه الأزمة في الفترة المقبلة. وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عبدالكريم الكندري عن تأكيدات الخالد ونائبه الجارالله عدم اجراء اي نوع من انواع التلاقي مع الكيان الصهيوني في مؤتمر وارسو وعدم اثارة مسألة التطبيع. وقال: اكد وزير الخارجية ان عدم التطبيع هو احد ثوابت وركائز السياسة الخارجية الكويتية، وقد شرحت الخارجية كل ذلك بالتفصيل خلال مشاركتها في المؤتمر.

وأوضح ان اجتماع الامس كان عميقا وصريحا، وخلا من اي مجاملات حيث تطرقنا لشبهات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفاصيل الصورة الجماعية، وأوصل اعضاء اللجنة رفض الشعب والقوى السياسية ما جرى مؤكدين انها قضية اساسية عند ممثلي الشعب ولا يمكن الاكتفاء بتعقيبات انها صورة عابرة خاصة ان كل القضايا التي تُغضب الناس والنواب مما يجري في فلسطين تبنى على صورة شهيد او طفل. وزاد: نحن لسنا في فلسطين، ولا نقبل الاستهانة برفضنا فكرة الصورة الجماعية خاصة ان هناك اطرافا في المنطقة تريد تغيير اوضاعها الاقليمية سواء ارادت التطبيع أم لا.

وشدد: وقفنا على مسألة الصورة، ونبهنا ان على الخارجية في المستقبل اتخاذ اللازم والحذر من مثل هذه الأمور، مضيفا: لن نسمح لأي احد ان يستدرج الكويت نحو التطبيع حتى وان كان يُودُ الاستفادة من وجود الكويت في المؤتمر.

وأكد الكندري: الصورة ليست امرا عابرا، بل مؤثر وقد تكون مفتاح مصافحة مستقبلية، وقد تم عقد اجتماع الامس لتجنب الوصول الى مرحلة المصافحة، وأنا كنت صريحا وقلت ان اي حياد من قبل الخارجية عن موقف الكويت الراسخ بعدم التطبيع سيؤدي الى المحاسبة المباشرة. وأضاف: ان مسؤولي وزارة الخارجية استعرضوا موقف الكويت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن من باب التأكيد على ثبات الكويت في موقفها الرافض للتطبيع.وتطرق الكندري الى ان الاجتماع ناقش القضايا الاقليمية المهمة التي تتعلق بالبيت الخليجي والعالمين العربي والاسلامي.

وأعلن عن العزم على توجيه دعوات مستقبلية لوزارتي الاعلام والتجارة لتعزيز اوجه عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا: ان البنية التشريعية الحالية كافية في تجريم التطبيع ولسنا بحاجة الى تعديلات تشريعية.