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القدس الوكالات: اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل امس بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى في شرق القدس زمانيا أو مكانيا أو هدمه وإزالته من الوجود فيما شهدت ساحات المسجد اقتحاما عنيفا شنته الشرطة الاسرائيلية ومستوطنون متطرفون بالتزامن مع اقتحام مماثل لـ «مقام يوسف» قرب نابلس حيث اصيب عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الهجومين. وحذر وزير شؤون القدس في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية عدنان الحسيني خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، من واقع بالغ الخطورة في المسجد الأقصى «بسبب انتهاكات إسرائيل» ضده. وقال الحسيني إن «ممارسات إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة هي التخطيط لترتيبات واستراتيجية إسرائيلية للوصول للأقصى إما مشاركة فيه أو إزالته» وأضاف أن «إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والتشديدات في محيطه والطرق المؤدية إليه تدل على مساعي الاحتلال للسيطرة على الأقصى زمانيا ومكانيا».

في غضون ذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية بالقوة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 مصليا فلسطينيا فضلا عن اعتقال 15 آخرين وهاجمت عناصر الوحدات الخاصة المصلين داخل المسجد واعتدت عليهم بالضرب بعد أن رعت بإغلاق جميع أبواب المسجد.

من جهة ثانية أصيب 10 فلسطينيين امس برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحام مئات المستوطنين «مقام يوسف» شرق نابلس بالضفة الغربية ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر أمنية قولها إن عدة عربات جيب عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام ما أدى إلى اندلاع مواجهات.