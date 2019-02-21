الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس رئيس الجمعية الإندونيسية الكويتية الخيرية أحمد الهولي والقائمين على الجمعية وأيتام قرية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الخيرية في جمهورية إندونيسيا.

وأشاد سموه بالجهود الخيرية والإنسانية للقائمين على الجمعية مؤكدا سموه أن أعمال الخير والاحسان ركائز سامية جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثتها الاجيال، مجسدين بذلك نموذجا مشرفا لأصالة معدنهم وشغفهم بالمسارعة لأعمال الخير ومشاريع العطاء في مختلف دول العالم، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

وقال عدد من أطفال قرية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الخيرية في جمهورية اندونيسيا الصديقة إنهم حضروا إلى الكويت لمشاركتها احتفالاتها بالأعياد الوطنية، معربين في تصريحات صحافية عقب لقاء سموه عن بالغ سعادتهم بلقاء سموه واستقباله لهم داعين المولى تعالى أن يحفظ سموه وأن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية. واعربوا عن بالغ سعادتهم بقدومهم إلى الكويت للمشاركة بأعيادها الوطنية وعن حبهم له، لافتين إلى أنهم يشعرون بسعادة كبيرة باستقبال أمير الإنسانية لهم وتوجهوا بالشكر الكبير لسموه وللكويت على مساعدة بلدهم وقالوا: نحن في وطن لا يقدم إلا اسباب المحبة ونحن في حضرة قائد الانسانية صباح الحب صباح الخير صباح الكرم صباح الانسانية.

وأضافوا: جئنا من قرية الشيخ صباح الأحمد حاملين العرفان والوفاء لأهل المعروف والوفاء وعن أهل قريتنا نقول شكرا صباح المجد شكرا يا من ملأت الارض بشرى. وقالوا: سمو الأمير بابا صباح وسمو ولي العهد نواف الاحمد جئنا لكويتنا الحبيبة جئنا من إندونيسيا جئنا يحدونا الشوق للشعب الطيب ما حيينا ما اسعدنا بلقاء نشدوا للحب سويا لكويت المجد نغني شكرا يا ام الدنيا شكرا صباح المجد نبع الوفاء والجود.

وأضافوا: والدنا المكرم دمت لنا حبيبا لهمنا طبيبا والدنا صباح نورت كل الافراح ووالدنا نواف الأحمد يا كامل الأوصاف نورتم الايتام كفلتم الايتام جعلتم الفصول كلها ربيع بخيركم أسعدتم الجميع تباركت افراحنا بجودكم ونورت حياتنا بنوركم.