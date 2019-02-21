الأولى

أكد وزير التجهيز العسكري البريطاني ستيوارت اندرو ان امن الكويت والخليج العربي من امن بريطانيا مستذكرا وقوف المملكة المتحدة كتفا الى كتف مع الشرعية والحق الكويتيين اثناء الغزو العراقي في العام 1990. وقال اندرو في لقاء مع كونا امس ان زيارته للكويت تأتي في وقت مميز يتزامن مع الاحتفال بذكرى التحرير والعيد الوطني مهنئا الكويت قيادة وشعبا بهذه المناسبة.

وحول الدور البريطاني في حفظ امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ذكر الوزير اندرو ان بلاده تحرص على نقل التجربة الدفاعية البريطانية لحلفائها في المنطقة بالاضافة الى التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة، لافتا الى ان هناك خططا لعقد تدريبات كويتية - بريطانية.

وقال ان الصادرات العسكرية البريطانية لدول الخليج والمنطقة لا تقف عند بيع السلاح فقط، بل تشمل نقل الخبرات والتدريب فنحن حريصون على استمرار العلاقة المميزة مع الكويت ودول الخليج. وأضاف ان الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الدفاع وتكنولوجيا التسليح والمعلومات تمتلك خبرات كبيرة ومميزة وعليه فان المملكة المتحدة تحرص على تعزيز شراكتها ومشاطرة الكويت المعلومات والتكنولوجيا العسكرية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت منطقة الشرق الأوسط تعد سوقا رائجا للاسلحة والتقنية العسكرية البريطانية اكد ان المعدات البحرية والبرية والجوية البريطانية والمهارات في هذا الخصوص من الطراز العالمي، لكن الامر يختلف في منطقة الخليج فنحن لا نراها سوقا بل حليفا وحليفا مهما نحرص على ان نعمل معه ويعتمد كل منا على الاخر.

وحول الوضع الامني والعسكري البريطاني اثناء مرحلة البريكست وبعدها اكد الوزير البريطاني انه لن يكون هناك تأثير بعد البريكست ولن يكون هناك تراجع في الدور البريطاني فنحن لدينا تاريخ طويل بالعمل مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي والخروج من هذا الاتحاد لا يعني عدم التزامنا بأمن الاتحاد والمنطقة. واشار الى ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الممكن ان يشكل فرصة لزيادة العمل مع اكبر عدد من الدول الصديقة والحليفة من اجل تحقيق الامن والاستقرار. وحول العلاقات البريطانية - الايرانية بعد الاتفاق النووي وهل هناك تعاون في المجال العسكري نفى ان يكون هناك اي تعاون بريطاني - ايراني في المجال العسكري او تكنولوجيا الدفاع، مؤكدا ان بلاده تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول الخليج العربي وانها لا تدير ظهرها للاصدقاء.

واكد ان لقاءه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد يعد مهما للاستمرار في تعزيز العلاقات المتميزة لاسيما في ما يتعلق بمجالات الامن والدفاع، لافتا الى ان الحكومة البريطانية تدعم بقوة رؤية الكويت 2035 الطموحة والتي تعتمد على تمكين الكويتيين ومدهم بالمهارات المختلفة.

واضاف انه تم خلال اجتماع اللجنة طرح مسألة تدريب الطيارين الكويتيين ضمن برنامج بالتعاون مع شركة (B E Systems) والتي اسست لها فرعا في الكويت كمشروع مشترك لكي تؤهل طياري القوات الكويتية لقيادة الطائرات التي ستأتي مستقبلا اضافة الى تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حتى يكونوا قادرين على صيانة تلك الطائرات.