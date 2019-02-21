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أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني امس الافراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة احتفال البلاد بالعيد الوطني وعيد التحرير حتى يتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم ، موضحة ان ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد. من جانب آخر أقيم في معسكر الصمود التابع للحرس الوطني امس حفـل تخريج دورة الصاعقة التأسيسية. شارك في الدورة منتسبون من الجيش والشرطة وحرس مجلس الأمة، الى جانب اقرانهم من الحرس الوطني، حيث قدم منتسبو الدورة عروضا قتالية أظهروا خلالها مهارات فائقة في الاقتحام والاشتباك الجماعي والقتال المتلاحم ، متمتعين بالثقة بالنفس والتصميم على تجاوز أي صعوبات أو عوائق لاتمام المهمة، واضعين نصب أعينهم أمن الكويت والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي أهمية التدريب النوعي والتخصصي في صقل شخصية رجال الحرس الوطني للقيام بواجبهم على أكمل وجه والوصول الى مستوى متميز من الأداء الميداني والجاهزية العالية للتعامل مع أي أحداث أمنية، وفق ما تضمنته الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 الأمن أولا وما عقده الحرس الوطني من بروتوكولات ومذكرات تعاون مع المؤسسات الأمنية المتطورة لمواكبة أفضل الأساليب التدريبية.

وأشار الى أن هذه النخبة من رجال الصاعقة سواء من الحرس الوطني او الجيش والشرطة مدعاة للفخر والاعتزاز لأنها تضيف لبنة أخرى من لبنات الأمن والاستقرار لصرح الوطن ، معبرا عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين عن اعداد وتدريب منتسبي الدورة.