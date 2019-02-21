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موسكو الوكالات: كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبيعة رد بلاده في حال نشر الولايات المتحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، مشيرا الى أن الرد الروسي لن يقتصر على أوروبا بل سيطال الولايات المتحدة التي دعاها الى التخلي عما وصفها بـأوهام تحقيق التفوق العسكري على روسيا. وحذر بوتين في خطابة السنوي الى البرلمان من أن نشر الصواريخ الأميركية يشكل خطرا داهما حيث يمكن أن تصل الى موسكو في غضون 10 12 دقيقة، وفي هذه الحالة ستنفذ روسيا على الفور اجراءات جوابية ومطابقة تماما. وأكد أن روسيا ستنتج وتنشر أنواعا من الأسلحة التي يمكن أن تستخدم ضد المناطق التي ينطلق منها التهديد بل وحيث ستتواجد مراكز اتخاذ قرارات توجيه مثل هذه التهديدات الصاروخية لبلاده. وأشار الى أن بلاده لن تبادر الى نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، وهي غير معنية بتفاقم الوضع وأن الولايات المتحدة حتى الوقت الراهن نشرت في رومانيا منصات منظومة ايجيس آشور المضادة للصواريخ، التي يمكن أن تزود بصواريخ ضاربة، ولا يحتاج العسكريون الا لادخال تعديلات في برامج الكمبيوتر المستخدمة، وهذا الأمر لا يستغرق أكثر من بضع ساعات.

كما نبه بوتين أيضا الى أن واشنطن انتهكت المعاهدة الخاصة بالصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بانتاج واستخدام الأجسام الطائرة غير المأهولة التي لا تختلف من حيث الجوهر عن الصواريخ. وذكر بوتين أن روسيا ستوجه أسلحة جديدة نحو الولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من المعاهدة وفق ما نقلت أسوشيتد برس. ونصح الرئيس الروسي صناع السياسة الأميركيين بحساب المخاطر قبل أي خطوة.

وشدد بوتين، على أن روسيا لن تقرع بعد الآن، الباب المغلق للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال ان موسكو لن تقترح أكثر على واشنطن، بحث مسائل الحد من التسلح ونزع السلاح. واكد ان القدرات العسكرية الروسية دفاعية بحتة لدرء الاخطار وللحؤول دون مجرد تفكير أي جهة بممارسة الضغوط عليها. وأوضح ان منظومات صاروخية وتسليحية جديدة وغير مسبوقة ستدخل الخدمة الفعلية العام الحالي من بينها صواريخ كنغال والغواصات النووية من دون طاقم وغير محدودة المدى وكذلك صواريخ افانغارد التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف وصواريخ الليزر وغواصات بوسيدون.

كما كشف بوتين النقاب عن مجموعة من الصواريخ العصرية من طراز سيركون والتي يزيد مداها على الف كيلومتر.