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علمت النهار ان رئيس مجلس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية د. عمر الرزاز سيزور البلاد اليوم لعدة ساعات يلتقي خلالها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما علمت النهار ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور الكويت يوم 6 مارس المقبل، في اطار جولة يقوم بها إلى دول المنطقة. وسوف يناقش الوزير الروسي العلاقات الكويتية مع بلاده، كما سيتشاور مع المسؤولين الذين سوف يلتقيهم حول قضايا المنطقة. على صعيد آخر، اعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس الامن اول من أمس الثلاثاء حول تطورات عملية البحث عن المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية داخل العراق بما في ذلك الارشيف الوطني.

وقالت ان اعتماد البيان بالاجماع جاء تأكيدا على حرص مجلس الأمن على القيام بمسؤولياته تجاه هذ الملف، واحراز تقدم ملموس بشأنه اسوة بالقضايا الاخرى المدرجة على جدول اعماله. وقالت الخارجية: ان الكويت اذ تقدر الجهود المبذولة في هذا المجال لتؤكد على استمرارها في متابعة هذا الملف، وتسليط الاضواء عليه، لما لتلك المسألة من أولوية وطنية للكويت.

واشادت في هذا الصدد بالتعاون البناء من قبل الجانب العراقي معربة عن املها في مزيد من التعاون انطلاقا من العلاقات الاخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.