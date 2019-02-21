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اعلنت وزارة الصحة انه تم الانتهاء من اجراءات الطوارئ والمراقبة الوقائية لمكافحة انفلونزا الطيور، حيث تبين عدم وجود أي حالة انتقال أو ظهور للمرض بين البشر في البلاد.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان في تصريح صحافي امس إن القطاع بدأ اجراءاته الوقائية فور تلقيه أنباء عن حدوث اصابات بين الطيور بفيروس «H5N8» في سوق الطيور بمنطقة الري وعمل الاجراءات اللازمة. وأكدت حرص الوزارة على زيادة الفحوصات المخبرية للمنتجات المبردة من الطيور والدواجن قبل توزيعها على الأسواق للتأكد من سلامتها. وأشارت إلى أن المنتجات المبردة من الدواجن والطيور الموجودة في الأسواق لا تشكل أي خطر على المواطنين والمقيمين، داعية اياهم الى عدم الاقتراب من الطيور النافقة، وفي حالة ظهور أي أعراض مشابهة لمرض انفلونزا الطيور فان عليهم ابلاغ الأطباء البيطريين لعمل الاجراءات اللازمة. وأفادت بأن الفرق قامت بحصر ومراقبة وفحص مخالطي الطيور النافقة في السوق وعددهم 75 شخصا تم التأكد من سلامتهم، مشيرة الى أنه تم تفعيل نظام الترصد الوبائي النشط وكشوف التبليغ اليومية بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تم الاطلاع على 42 كشفا يوميا من تلك الجهات والتوصل إلى 8 حالات مشتبه فيها، وزادت: تم تتبع تلك الحالات من خلال التحريات الوبائية الميدانية الدقيقة والفحوصات المخبرية وتبين انها ليست انفلونزا الطيور بل أمراضاً موسمية معتادة.

ونوهت إلى أنه تم خلال فترة الطوارئ عقد اجتماعات مع اللجان المختصة لمناقشة أهم المستجدات لهذا المرض حيث تم تحديث استمارة التقصي الوبائي وتوزيعها على جميع المناطق الصحية، اضافة إلى توزيع وطباعة 20 قرصا مدمجا بكل الإرشادات التعليمية الصادرة من إدارة الصحة العامة لهذا المرض.

وأشارت إلى أنه تم توفير الأدوية اللازمة كالمضادات الفيروسية على جميع المراكز الوقائية بما يكفي حوالي 4500 شخص موضحة أن المخزون الاستراتيجي من العقار المتوفر في المستودعات الطبية يكفي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.