الأولى

أوضح مدير دائرة التسويق بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أحمد الفيلكاوي أن التقارير التي تصدر عن المعهد تتكون من ثلاث فئات: سرية، ومحظورة، وعامة. وفي «تنويه» أرسله إلى «النهار» تعليقاً على ما نشرته على صفحتها الأولى في عدد الاثنين الماضي تحت عنوان «الأبحاث: معدلات تلوث الهواء مرتفعة» قال الفيلكاوي: يرجى العلم بان المعلومات المذكورة لم يتم التصريح بها رسمياً من المعهد، وان بعض ما تم ذكره من معلومات غير صحيحة ويعود إلى دراسات قد قام بها المعهد في الماضي «أكثر من 10 سنوات» ولا تمثل الوضع الحالي للبيئة في الكويت.

