وطن النهار

غادر رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية د. عمر الرزاز البلاد بعد زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات. وبحث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مع نظيره الاردني في لقاء ثنائي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وأقام سمو رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء رسمية على شرف الضيف والوفد الرسمي المرافق له. وكان رئيس الوزراء الاردني قد وصل الى البلاد في وقت سابق امس حيث كان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

