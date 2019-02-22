وطن النهار

أشادت وزيرة الدولة الاثيوبية للشؤون الخارجية هيريوت زمني بالدور الحيوي لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في رأب الصدع الخليجي، كما اشادت لدى لقائها بمساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون افريقيا بالوكالة المستشار حمد المشعان والوفد المرافق وبحكمة امير البلاد في هذا الشأن ومساعيه لحل الخلاف الخليجي.

واعربت عن التقدير لدور الكويت في مجلس الامن وتنسيقها المستمر وتعاونها مع اثيوبيا في اثناء تزاملهما في المجلس العام الماضي.

وتطرقت الى الدور البارز والحيوي للصندوق الكويتي للتنمية وما يقوم به من مشروعات تنموية عدة في اثيوبيا.

من جانبه، هنأ المستشار المشعان الوزيرة زمني على عودة السلام بين اثيوبيا واريتريا.

