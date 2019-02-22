وطن النهار

اكدت الكويت رفضها ما تتعرض له القدس من محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية داعية جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخل بالمكانة القانونية للمدينة.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية الدورية حول فلسطين التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

وقال العتيبي إن ما تعرضت له ومازالت تتعرض له القدس من محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها تعتبر جميعها مرفوضة مجددا رفض أي انتهاكات للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف لأنه يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخل بالمكانة القانونية للقدس أو إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة مؤكدا أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي. وأشار العتيبي الى ان مجلس الأمن يواصل بشكل شهري مناقشة تطورات القضية الفلسطينية فيما تتعالى نداءات المجتمع الدولي له بالاضطلاع بمسؤولياته التي نص عليها الميثاق، موضحا ان ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال استغلال تقاعس المجلس من خلال الاستمرار في سياساتها وممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ما يزيد من عدم استقرار الأوضاع ويقوض فرص التوصل الى حل سلمي. واكد العتيبي حاجة الفلسطينيين إلى توفير الحماية الدولية لهم تماشيا مع التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن (حماية السكان المدنيين الفلسطينيين) لأن واقع الوضع الإنساني والأمني الذي يعيشون فيه لا يحتمل وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وشدد على ان ذلك يأتي في ظل ما وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن عدد حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في عام 2018 شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 57% مقارنة بعام 2017 وبنسبة فاقت 175% مقارنة بعام 2016.

واكد انه يتعين «على المجلس ألا يقف مكتوف الأيدي أمام ممارسات السلطة القائمة بالاحتلال وكأنها صاحبة السيادة وعلينا دعوة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال إلى تجديد ولاية البعثة لحماية المدنيين الفلسطينيين وضرورة التزامها بتعهداتها الدولية وعلى رأسها القراران 2334 و904 واتفاقية أوسلو 2 والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

