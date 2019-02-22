وطن النهار

أكدت عضو مجلس الامة ونائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة لدى الاتحاد البرلماني الدولي صفاء الهاشم أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مساعدة وتوفير الإغاثة الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحقوق الإنسانية والكرامة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأوضحت في تصريح لـ «كونا» ان مساهمات الكويت في دعم «اونروا» نابعة من صلب السياسة الإنسانية للكويت التي رسمها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأضافت أن دعم الكويت لمنظمة «اونروا» يأتي أيضا في إطار العمل المؤسسي متعدد الأطراف لدعم اللاجئ الفلسطيني تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنها التقت مدير مكتب تمثيل «أونروا» في نيويورك بيتر مولرين موضحة أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تطوير آلية من خلال المنظمة تسهم في تمكين الكفاءات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاستثمار في تلك الطاقات البشرية للنهوض بمستوى معيشة اللاجئ الفلسطيني.

وأشارت الهاشم الى ان قضية تمويل ودعم «اونروا» كانت محل اهتمام وفد الكويت لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي 139 والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي حيث تقدم وفد الكويت مع وفد الأردن بطلب ادراج بند طارئ باسم المجموعة العربية بشأن قضية وقف المساعدات لمنظمة (أونرا) وما قد يلحق ذلك الأمر من آثار كارثية على اللاجئ الفلسطيني.

