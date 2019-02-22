وطن النهار

أعلنت الرئاسة العامة للجيش ان قوة كويتية تشارك في تمرين «درع الجزيرة 10» في السعودية الذي بدأ قبل يومين ويستمر حتى 14 مارس المقبل بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت «رئاسة الأركان» في بيان صحافي إن القوة المشاركة في التمرين بقيادة العقيد الركن ناصر الحجيلي توجهت عن طريق منفذ النويصيب الحدودي إلى المنطقة الشرقية بالمملكة حيث ينفذ التمرين.

وأضافت أن المشاركة بالتمرين تأتي في إطار التعاون المشترك وتعزيزا للعمل الجماعي وتبادلا للخبرات وتوحيدا للمفاهيم ورفعا للجهوزية القتالية والاستعداد للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن الجيش المشارك بتمرين «درع الجزيرة 10» يتكون من تشكيلات ووحدات من القوة البرية والجوية والبحرية ومن مختلف صنوف الجيش.

وأشارت الى أن آمر لواء «مبارك المدرع 15» العميد الركن سيف العازمي كان في وداع القوة المشاركة عند مغادرتها.

